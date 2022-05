V meste Zvolen hrozí pozastavenie MHD na jún

Zvolen 25. mája (TASR) – Vo Zvolene hrozí zastavenie premávky mestskej hromadnej dopravy od 1. júna tohto roka na jeden mesiac, tvrdí predseda Inštitútu verejnej dopravy Marek Modranský. V stanovisku, ktoré poskytol TASR, ďalej uvádza, že k 31. máju sa končí zmluva mesta so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Zvolen, ktorá MHD v meste poskytuje.



Príčinou je podľa neho administratívne zlyhanie mesta Zvolen, ktoré túto službu objednáva. "Rovnaký dopravca vyhral aj verejnú súťaž na novú zmluvu na ďalších desať rokov. Chybou je však to, že táto nová zmluva začína platiť až od júla tohto roka," dodáva Modranský. "Celý jún tak nie je zo strany mesta zazmluvnený so žiadnym dopravcom," zdôrazňuje.



Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová pre TASR potvrdila, že zmluva medzi samosprávou a spoločnosťou SAD Zvolen sa končí 31. mája. "Mesto preto ešte minulý rok vyhlásilo verejné obstarávanie na nového dopravcu, jeho víťazom sa stala tá istá zvolenská spoločnosť. Podľa novej zmluvy začne dopravca jazdiť od 1. júla," zhrnula.



Poznamenala, že verejné obstarávanie bolo so zákazkou v konečnej hodnote takmer 24 miliónov eur. "Zdržanie môže byť pre dopytovanie sa uchádzačov, ich námietky či podnety na Úrad pre verejné obstarávanie," konštatovala s tým, že v tomto prípade to tak bolo a vznikol tak rozdiel medzi koncom starej a začiatku novej zmluvy.



Spomenula tiež, že zákon však na takéto prípady pamätá. Vzniknutú situáciu tak podľa primátorky mohli na jún riešiť buď dohodu s dopravcom, alebo rozhodnutím o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme. Balkovičová dodáva, že keďže k prvej alternatíve zabezpečenia dopravy na jún nebolo možné pristúpiť, mesto ďalej postupuje podľa druhej možnosti. Doplnila, že ju pre tento prípad dáva zákon.



SAD Zvolen vo svojom stanovisku uvádza, že na jún nemá so samosprávou žiadnu dohodu na prepravu osôb. "O tejto skutočnosti je mesto riadne informované už minimálne dva roky," zdôraznila a potvrdila, že zmluvu na prepravu majú od 1. júla. "Skončiť s dopravou na deň detí je nemysliteľné, jazdiť však bez splnenia zákonných podmienok je nemožné," uviedol predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny.



Dopravca ďalej konštatuje, že technicky a v zmysle platných zákonov dokáže vykonávať dopravu vo Zvolene iba do 31. mája. "Svoje zmluvné povinnosti zabezpečiť mestskú hromadnú dopravu od 1. júla si však SAD Zvolen splní," ukončil.