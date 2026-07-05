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V mestskej časti Bánová v Žiline plánujú postaviť športovú halu
Súčasťou projektu budú aj štyri nové odborné učebne, ktoré pomôžu rozšíriť kapacity školy a skvalitniť vyučovanie.
Autor TASR
Žilina 5. júla (TASR) - Žilinská radnica pripravuje výstavbu novej multifunkčnej športovej haly pri Základnej škole s materskou školou v mestskej časti Bánová. Útvar hlavného architekta predstavil štúdiu, ktorá navrhuje moderný športovo-vzdelávací areál určený nielen pre školákov, ale aj športové kluby, záujmové organizácie a širokú verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Nová hala s plnohodnotnou hracou plochou a hľadiskom pre takmer 180 divákov výrazne rozšíri možnosti športovania v mestskej časti Bánová. „Počas vyučovania bude slúžiť základnej a materskej škole, popoludní, večer a cez víkendy vytvorí priestor pre tréningy, športové súťaže, turnaje či komunitné podujatia,“ priblížila Ondrášová.
Súčasťou projektu budú aj štyri nové odborné učebne, ktoré pomôžu rozšíriť kapacity školy a skvalitniť vyučovanie. Okolie haly doplnia nové športoviská, workoutová zóna, bežecká dráha, oddychové plochy, zeleň aj dostatočné parkovanie. Priestory haly budú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využívať aj na kultúrne a spoločenské podujatia.
„Návrh zároveň kladie dôraz na udržateľnosť. Budova je navrhnutá ako energeticky úsporná drevostavba v pasívnom štandarde so zelenými strechami a systémom na využívanie dažďovej vody. Vďaka tomu bude jej prevádzka šetrná k životnému prostrediu aj mestskému rozpočtu,“ uviedla žilinská hovorkyňa.
Doplnila, že projekt sa môže posunúť do ďalšej fázy aj vďaka tomu, že sa mestu po dlhých rokoch podarilo majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod plánovanou investíciou. „Architektonická štúdia predstavuje prvý krok v príprave projektu. Nasledovať bude spracovanie projektovej dokumentácie a príprava povoľovacích procesov,“ uzavrela Ondrášová.
Nová hala s plnohodnotnou hracou plochou a hľadiskom pre takmer 180 divákov výrazne rozšíri možnosti športovania v mestskej časti Bánová. „Počas vyučovania bude slúžiť základnej a materskej škole, popoludní, večer a cez víkendy vytvorí priestor pre tréningy, športové súťaže, turnaje či komunitné podujatia,“ priblížila Ondrášová.
Súčasťou projektu budú aj štyri nové odborné učebne, ktoré pomôžu rozšíriť kapacity školy a skvalitniť vyučovanie. Okolie haly doplnia nové športoviská, workoutová zóna, bežecká dráha, oddychové plochy, zeleň aj dostatočné parkovanie. Priestory haly budú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využívať aj na kultúrne a spoločenské podujatia.
„Návrh zároveň kladie dôraz na udržateľnosť. Budova je navrhnutá ako energeticky úsporná drevostavba v pasívnom štandarde so zelenými strechami a systémom na využívanie dažďovej vody. Vďaka tomu bude jej prevádzka šetrná k životnému prostrediu aj mestskému rozpočtu,“ uviedla žilinská hovorkyňa.
Doplnila, že projekt sa môže posunúť do ďalšej fázy aj vďaka tomu, že sa mestu po dlhých rokoch podarilo majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod plánovanou investíciou. „Architektonická štúdia predstavuje prvý krok v príprave projektu. Nasledovať bude spracovanie projektovej dokumentácie a príprava povoľovacích procesov,“ uzavrela Ondrášová.