V mestskej časti Košíc vznikol lesopark za asi 340.000 eur

Košice 11. februára (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Pereš vybudovala lesopark. Stálo to asi 340.000 eur. Ako pre TASR povedal tamojší starosta Peter Kavuľa, denne ho navštívi zhruba 500 ľudí.



Lesopark sa rozprestiera na ploche 56 hektárov, chodníky sú v celkovej dĺžke takmer 7,8 kilometra. "Máme tam päť veľkokapacitných altánkov s piknikovými stolmi, je tam 21 lavičiek, 26 odpadkových košov. Máme nádherný náučný chodník, teda mobiliár s popisom, čo sa v tom lese nachádza - dreviny, hmyz, huby, vtáctvo a podobne," priblížil.



Projekt financovali prevažne z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. MČ ho spolufinancovala sumou asi 17.000 eur. "Teraz čakáme na kontrolu z ministerstva, ktoré nám poskytlo peniaze," dodal.



Podľa starostu bolo v lese, kde lesopark vznikol, množstvo polámaných, suchých a zhnitých stromov. "To sa odpratalo. Toto bol hlavný motív, aby sme tento klenot, ktorý tu máme, premenili na nejaký vysoko užitočný priestor, ktorý dokážu využívať nielen obyvatelia Pereša," dodal s tým, že les vyčistili, je tak priehľadný a nedáva priestor na nekalé činnosti.



Zároveň je pri každom vstupe závora, čím chcú zabrániť vjazdu terénnych áut, štvorkoliek a podobne. Takzvanými fotopascami monitorujú aj jednotlivé vybavenie. Cieľom je predísť prípadnému vandalizmu.



Lesopark sa nachádza na severovýchodnom oblúku Pereša. Má štyri základné vstupy, ktoré vedú z ulice Haburská, Krompašská a Krásnohorská. Ďalší vstup do novovybudovaného lesoparku vedie od tamojšieho zariadenia pre seniorov.