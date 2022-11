V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bude mládežnícky parlament

Košice 12. novembra (TASR) - V košickej mestskej časti Dargovských hrdinov vznikne mládežnícky parlament. Jeho cieľom bude zastupovanie mládeže, podpora aktivít pre nich a tiež zvyšovanie povedomia a participácie mladých na živote mestskej časti.



"Vznik mládežníckeho parlamentu v našej mestskej časti považujem za perspektívny krok s cieľom zapojiť mládež do činností v prospech svojho okolia, smerovaniu k zodpovednosti a občianskej angažovanosti, ako aj záujmom vo veciach verejných," povedal zástupca starostu a poslanec miestneho zastupiteľstva Dominik Babušík, ktorý bol predkladateľom všetkých návrhov v súvislosti so spustením činnosti mládežníckeho parlamentu.



Babušík bude po novom starostom mestskej časti. V októbrových komunálnych voľbách porazil so ziskom 3171 hlasov, čo je 62,47 percenta, Tomáša Vasoka. Ten získal 886 hlasov, čo predstavuje 17,45 percenta.



Členom mládežníckeho parlamentu sa môže stať študent vo veku od 13 rokov do 26 rokov, ktorý ma trvalý pobyt alebo študuje na území mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Funkčné obdobie mládežníckeho parlamentu sú dva roky a konci sa uplynutím školského roka, čiže k 31. augustu.



Mládežnícky parlament je zložený najviac z 13 členov. Je zložený zo stálych ôsmich členov, predsedov žiackych školských rad na území mestskej časti. Ďalších päť nestálych členov tvoria študenti s trvalým pobytom v mestskej časti. Nestáli členovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý nájdu na webstránke mestskej časti www.kosice-dh.sk. Je potrebné ho doručiť na mestský úrad elektronicky alebo osobne do 15. novembra.



V prípade väčšieho záujmu prihlásených si na svojom ustanovujúcom zasadnutí mládežníckeho parlamentu jeho stali členovia väčšinou zvolia päť zástupcov do svojho celkového poctu 13 členov.