V mestskej časti Kunov pribudne chodník,v Čáčove zrekonštruujú pôvodný

Senica 9. apríla (TASR) – Mesto Senica hľadá prostredníctvom verejného obstarávania zhotoviteľa na výstavbu chodníka v mestskej časti Kunov, ako aj na rekonštrukciu chodníka v miestnej časti Čáčov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Nový chodník v Kunove je navrhnutý v šírke 1,5 metra. "Podarilo sa nám vyrovnať pozemky a získať stavebné povolenie a stále sa snažíme získať pozemky aj v časti Párovce od Slovenskej správy ciest. Chodník bude zo zámkovej dlažby, aby sa v prípade opráv pod chodníkom dal dať do pôvodného stavu," uviedol pre TASR primátor mesta Senica Martin Džačovský.



Chodci budú od cesty chránení oceľovým zvodidlom v dĺžke takmer 50 metrov. "Trasa nového chodníka v Kunove povedie od zákruty pri ceste III/1150 a rodinného domu so súpisným číslom 236 až po križovatku s miestnou komunikáciou na Rybníku. Celková výmera nového chodníka v Kunove predstavuje 208 štvorcových metrov. Predpoklad zrealizovania prác je záver júna 2021," doplnila Moravcová.



Chodník v Čáčove by mal byť zrekonštruovaný do konca júla. "Ide už o tretiu časť rekonštrukcie, v rámci ktorej sa postupne opravuje chodník v tejto miestnej časti. Rekonštruovať sa bude Čáčovská cesta, konkrétne od križovatky so Športovou ulicou po križovatku s cestnou komunikáciou II/50011. Celkovo bude zrekonštruovaných takmer 187 metrov chodníka a asfaltový povrch nahradí zámková dlažba," informovala hovorkyňa.



Finančné prostriedky na opravu chodníkov budú z mestského rozpočtu. "Okrem týchto chodníkov sú v pláne aj ďalšie chodníky a takisto rekonštrukcia cesty na Robotníckej ulici. Keďže ide o ulicu v centre mesta, sú na nej plánované aj spomaľovače, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť pre chodcov," informoval primátor.