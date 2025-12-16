< sekcia Regióny
V mestskej časti Šulekovo v Hlohovci neznáma osoba podpálila dodávku
Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
Autor TASR
Trnava/Hlohovec 16. decembra (TASR) - Hasiči zasahovali v pondelok (15. 12.) krátko pred 19.00 h pri požiari dodávky v mestskej časti Šulekovo v Hlohovci. Dodávku úmyselne podpálila neznáma osoba. Predbežná výška škody bola vyčíslená na 3000 eur. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
„V čase príjazdu hasičov sa požiar šíril v priestore kabíny vozidla. Na jeho likvidáciu bol nasadený jeden vysokotlakový prúd. Vďaka včasnému zásahu sa požiar nerozšíril do ďalších častí vozidla,“ priblížil HaZZ. Po uhasení požiaru bolo vykonané odvetranie interiéru vozidla a následne boli prijaté protipožiarne opatrenia.
