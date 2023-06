Dubnica nad Váhom 26. júna (TASR) - V Mestskej knižnici v Dubnici nad Váhom pribudlo 341 nových kníh. Najviac ich pribudlo do oddelenia beletrie. Informovala o tom vedúca knižnice Beáta Nemcová.



Mestská knižnica podľa nej uzavrela grant z Fondu na podporu umenia (FPU), ktorý podporil žiadosť s názvom Kniha pre mesto a región. Knihovníci mohli na nákupy minúť 3500 eur z grantových prostriedkov, viac ako 700 eur pridali z rozpočtu knižnice.



"Už názov žiadosti napovedá, že dubnická knižnica prerastá hranice mesta. Ako najväčšia inštitúcia tohto typu v okrese tu už nie sme iba pre Dubničanov, ale pre všetkých ľudí z ostatných miest a obcí, ktorí si potrebujú vypožičať nejaký dokument a vo svojom sídle tak urobiť nemôžu, lebo tam nemajú knižnicu. Aj preto sme sa obrátili na FPU a uspeli sme," doplnila Nemcová.



Spolu 159 kníh pribudlo do oddelenia beletrie, ktoré je najnavštevovanejšie a je v ňom zároveň najväčšia cirkulácia dokumentov, 129 titulov pribudlo aj do oddelenia pre deti a mládež, 53 do políc v oddelení náučnej literatúry.



"Podmienkou tohto grantu je, že 20 percent získaných financií musíme vynaložiť na nákup kníh. Táto podmienka sa môže zdať limitujúca, na druhej strane sme vďaka tomu získali zaujímavé a odlišné knihy, ktoré spestrili našu ponuku aj pre iné skupiny čitateľov," uzavrela Nemcová.