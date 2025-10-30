< sekcia Regióny
V mestskej knižnici v Piešťanoch oslávili tvorbu Jána Uličianskeho
Galová zdôraznila, že autor bol obľúbencom knižnice aj učiteľov.
Autor TASR
Piešťany 30. októbra (TASR) - Pri príležitosti 70. nedožitých narodenín spisovateľa Jána Uličianskeho sa uskutočnila v stredu (29. 10.) v mestskej knižnici v Piešťanoch oslava jeho tvorby. Išlo o celodenné podujatie Uličkoviny, ktoré bolo zamerané na tvorivosť a fantáziu a zahŕňalo napríklad literárnu kaviareň či výstavu s ilustráciami, knihami a bábkami z jeho rozprávok.
Festival pozostával z množstva podujatí, ktoré odprezentovali jeho tvorbu, zazneli aj rozhlasové ukážky. Prítomní boli aj ilustrátori. „Deti si mohli pozrieť ilustrácie, ale získať aj informácie o jeho živote a o jeho naozaj veľmi rozsiahlej tvorbe na výstave, ktorú sme nazvali Pre pána Jána a pripravili sme ju v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave,“ priblížila pre TASR riaditeľka knižnice Margita Galová.
Tvorba výstavy trvala rok. „Zháňali sme archívne dokumenty a išlo nám len o to, aby sme zaznamenali všestrannosť Jána Uličianskeho, aby sme neobišli ani jeden z jeho talentov, takže rozhodli sme sa, že spracujeme jeho rozsiahlu tvorbu, a zároveň sme to obohatili o osobné výpovede jeho známych,“ uviedla pre TASR kurátorka výstavy Barbora Zamišková.
Galová zdôraznila, že autor bol obľúbencom knižnice aj učiteľov. „Aj z toho dôvodu, že je zakladateľom rozhlasového festivalu Zázračný oriešok, ale i preto, lebo každú knihu, ktorú napísal, sme odpremiérovali v našej knižnici. Takmer z každej knihy bolo u nás pripravené a odprezentované detským čitateľom aj scénické čítanie alebo divadelné predstavenie,“ dodala.
Uličiansky do literatúry pre deti vstúpil v 70. rokoch minulého storočia ako autor divadelných a rozhlasových hier. V januári 2009 ho prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval za profesora v odbore divadelné umenie. Pôsobil aj ako člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
V roku 1991 dostal Cenu vydavateľstva Mladé letá. Cenu Trojruža za tvorbu pre deti a mládež mu udelili v roku 1998. Na 29. kongrese Medzinárodnej únie pre detskú knihu, v roku 2004 v juhoafrickom Kapskom Meste, si ako jediný z autorov prevzal certifikát za nomináciu na Cenu Hansa Ch. Andersena a zápis na Čestnú listinu IBBY 2004. V roku 2016 dostal cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasovej tvorby.
Festival pozostával z množstva podujatí, ktoré odprezentovali jeho tvorbu, zazneli aj rozhlasové ukážky. Prítomní boli aj ilustrátori. „Deti si mohli pozrieť ilustrácie, ale získať aj informácie o jeho živote a o jeho naozaj veľmi rozsiahlej tvorbe na výstave, ktorú sme nazvali Pre pána Jána a pripravili sme ju v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave,“ priblížila pre TASR riaditeľka knižnice Margita Galová.
Tvorba výstavy trvala rok. „Zháňali sme archívne dokumenty a išlo nám len o to, aby sme zaznamenali všestrannosť Jána Uličianskeho, aby sme neobišli ani jeden z jeho talentov, takže rozhodli sme sa, že spracujeme jeho rozsiahlu tvorbu, a zároveň sme to obohatili o osobné výpovede jeho známych,“ uviedla pre TASR kurátorka výstavy Barbora Zamišková.
Galová zdôraznila, že autor bol obľúbencom knižnice aj učiteľov. „Aj z toho dôvodu, že je zakladateľom rozhlasového festivalu Zázračný oriešok, ale i preto, lebo každú knihu, ktorú napísal, sme odpremiérovali v našej knižnici. Takmer z každej knihy bolo u nás pripravené a odprezentované detským čitateľom aj scénické čítanie alebo divadelné predstavenie,“ dodala.
Uličiansky do literatúry pre deti vstúpil v 70. rokoch minulého storočia ako autor divadelných a rozhlasových hier. V januári 2009 ho prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval za profesora v odbore divadelné umenie. Pôsobil aj ako člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
V roku 1991 dostal Cenu vydavateľstva Mladé letá. Cenu Trojruža za tvorbu pre deti a mládež mu udelili v roku 1998. Na 29. kongrese Medzinárodnej únie pre detskú knihu, v roku 2004 v juhoafrickom Kapskom Meste, si ako jediný z autorov prevzal certifikát za nomináciu na Cenu Hansa Ch. Andersena a zápis na Čestnú listinu IBBY 2004. V roku 2016 dostal cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasovej tvorby.