V mestskej polícii Bratislava pracujú na organizačných zmenách

Bratislava 3. marca (TASR) – V Mestskej polícii Bratislava po nástupe nového náčelníka Miroslava Antala intenzívne pracujú na organizačných zmenách. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mestskej polície Tatiana Kurucová. Nespresnila však, či sa to týka aj jazdeckej mestskej polície, nad ktorej budúcnosťou visí otáznik.



"Ihneď, ako to bude aktuálne, budeme verejnosť informovať," skonštatovala Kurucová. V septembri 2020 vyhlásil primátor Bratislavy Matúš Vallo, že sa zaoberá budúcnosťou jazdeckej mestskej polície. Priznal, že jednou z možností je aj jej zrušenie. "Mám to na stole, bavíme sa o tom. Rozpočet je 180.000 až 200.000 eur. Je tam myslím päť koní a sedem ľudí. Každý kôň môže robiť hodinu či dve. Je to podľa mňa paráda, na ktorú momentálne nemáme peniaze," vysvetlil Vallo.



Ako tvrdí, budúcnosť jazdeckej mestskej polície však ešte vyhodnocujú, ale ak to bude nevýhodné pre mesto, je pripravený ju zrušiť. "Zatiaľ je to v rovine diskusie," podotkol primátor s tým, že ho bude zaujímať aj názor nového náčelníka mestskej polície Miroslava Antala. Ten do funkcie nastúpil 1. januára 2021.



O zrušení jazdeckej mestskej polície sa diskutovalo aj v predošlých volebných obdobiach.