V mestskom parku Lanice vo Zvolene na jar vysadili 15 dubov a brestov

Zvolen 19. apríla (TASR) - V mestskom parku Lanice vo Zvolene na jar vysadili spolu 15 dubov a brestov. Doplnia tak vŕby a topole, ktoré sa v tomto prostredí prirodzene nachádzajú. TASR informovala Martina Paulíková zo združenia Slatinka, ktoré sa o túto lokalitu stará.



Objasnila, že topole postupne odchádzajú. Bresty, duby a ďalšie stromy sa do tohto priestoru nemajú ako dostať, keďže je to mestské prostredie. "Okrem toho sa nám tento rok podarilo obnoviť približne 300 metrov cestičiek. Tie nasmerujú ľudí do pekných miest tejto lokality," spresnila s tým, že nimi zároveň chránia tie druhy vtákov a organizmov, ktoré hniezdia na zemi a tam sa aj rozmnožujú. Vybudovaním chodníka je tak v súčasnosti park lepšie prístupný verejnosti. Môžu si v ňom pozrieť jazierko a počúvať zvuky prírody. "Tento rok ešte pripravujeme obnovu informačných tabúľ, ktoré pripomínajú hodnoty Laníc," uviedla.



Doplnila, že pre návštevníkov plánujú organizovať aj pozorovanie vtákov i húb, ktoré sa lokalite nachádzajú. Doplniť chcú aj vtáčie domčeky na stromy. V parku organizujú podľa nej niekoľko veľkých upratovaní, počas ktorých prírodu čistia. Majú však aj dobrovoľníkov, ktorí v ňom pravidelne každý týždeň zbierajú odpadky. Lavičky a ani altánky však záujemcovia v priestore nenájdu. Cieľom tohto opatrenia je, aby sa v ňom ľudia nezhromažďovali a napríklad nepili alkohol a neužívali drogy. "V súčasnosti však s vandalizmom nemáme problémy," zhrnula s tým, že v priestore je kamera a monitorujú ho mestskí policajti.



Územie Laníc je jedným z posledných zachovaných zvyškov pôvodnej prírody vo Zvolene. Väčšinu zvyškov koryta Hrona a jeho ramien zaviezli stavebným odpadom alebo zničili pri výstavbe. Posledný sa zachoval v priestore oproti Gymnáziu Ľudovíta Štúra ako jazierko na Laniciach. Na približne 27 hektárov plochy je miesto pre prežitie druhov organizmov, ktoré v mestskom prostredí nemajú šancu na život.