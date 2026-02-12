< sekcia Regióny
V mestskom parku v B. Bystrici sa v piatok začne s výrubom stromov
Súčasťou majú byť obnovené multifunkčné ihriská, nové detské ihrisko aj kaviareň.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. februára (TASR) - V mestskom parku v Banskej Bystrici začína v piatok (13. 2.) vysúťažený zhotoviteľ s nevyhnutným výrubom 149 stromov, ktoré boli nezávislými dendrologickými posudkami určené na odstránenie z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
„Nevyhnutné výruby budú sprevádzané environmentálnym dozorom, ktorého účelom je dohliadať na všetky realizované činnosti v parku. Mesto oslovilo aj Štátnu ochranu prírody v zastúpení CHKO Poľana, ktorej zástupcovia budú pri výruboch prítomní. Rovnako počas odstraňovania drevín budú nápomocní i experti z rozšíreného odborného poradného tímu zameraní na entomológiu, chiropterológiu a ornitológiu,“ vysvetlila Marhefková.
Práce by mali byť ukončené do jedného týždňa. Následne bude odborne spôsobilá spoločnosť pokračovať v parku s čistiacimi prácami a frézovaním pňov. Mesto žiada obyvateľov o rešpektovanie prác. V prípade drevín určených na odstránenie nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti cestných komunikácií, najmä pri Tajovského ulici, môže dôjsť k čiastočnému uzavretiu vozovky na nevyhnutný čas. Reguláciu dopravy zabezpečia príslušníci polície.
„V nasledujúcich týždňoch bude vykonané ošetrenie ďalších 132 stromov, ktoré neboli určené na výrub. Cieľom mesta je zrealizovať všetky práce čo najskôr, aby mohol byť mestský park opätovne sprístupnený verejnosti. V jesenných mesiacoch tohto roka sa zároveň začne s náhradnou výsadbou nových drevín, čo je kľúčové pre revitalizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ dodala Marhefková.
Projekt revitalizácie parku počíta so zrekonštruovanými chodníkmi z ekologických vodopriepustných materiálov, novým osvetlením, zákutiami s lavičkami pre relax a oddych i altánkom s fontánou. Súčasťou majú byť obnovené multifunkčné ihriská, nové detské ihrisko aj kaviareň. Do parku sa tiež vráti mýtny domček, kde si budú môcť návštevníci požičať knihu, deku alebo športové potreby.
