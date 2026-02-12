Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V mestskom parku v B. Bystrici sa v piatok začne s výrubom stromov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Súčasťou majú byť obnovené multifunkčné ihriská, nové detské ihrisko aj kaviareň.

Autor TASR
Banská Bystrica 12. februára (TASR) - V mestskom parku v Banskej Bystrici začína v piatok (13. 2.) vysúťažený zhotoviteľ s nevyhnutným výrubom 149 stromov, ktoré boli nezávislými dendrologickými posudkami určené na odstránenie z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

Nevyhnutné výruby budú sprevádzané environmentálnym dozorom, ktorého účelom je dohliadať na všetky realizované činnosti v parku. Mesto oslovilo aj Štátnu ochranu prírody v zastúpení CHKO Poľana, ktorej zástupcovia budú pri výruboch prítomní. Rovnako počas odstraňovania drevín budú nápomocní i experti z rozšíreného odborného poradného tímu zameraní na entomológiu, chiropterológiu a ornitológiu,“ vysvetlila Marhefková.

Práce by mali byť ukončené do jedného týždňa. Následne bude odborne spôsobilá spoločnosť pokračovať v parku s čistiacimi prácami a frézovaním pňov. Mesto žiada obyvateľov o rešpektovanie prác. V prípade drevín určených na odstránenie nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti cestných komunikácií, najmä pri Tajovského ulici, môže dôjsť k čiastočnému uzavretiu vozovky na nevyhnutný čas. Reguláciu dopravy zabezpečia príslušníci polície.

V nasledujúcich týždňoch bude vykonané ošetrenie ďalších 132 stromov, ktoré neboli určené na výrub. Cieľom mesta je zrealizovať všetky práce čo najskôr, aby mohol byť mestský park opätovne sprístupnený verejnosti. V jesenných mesiacoch tohto roka sa zároveň začne s náhradnou výsadbou nových drevín, čo je kľúčové pre revitalizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky,“ dodala Marhefková.

Projekt revitalizácie parku počíta so zrekonštruovanými chodníkmi z ekologických vodopriepustných materiálov, novým osvetlením, zákutiami s lavičkami pre relax a oddych i altánkom s fontánou. Súčasťou majú byť obnovené multifunkčné ihriská, nové detské ihrisko aj kaviareň. Do parku sa tiež vráti mýtny domček, kde si budú môcť návštevníci požičať knihu, deku alebo športové potreby.
.

