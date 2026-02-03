< sekcia Regióny
V mestskom parku v Banskej Bystrici urobia hydrogeologický prieskum
Dosahy klimatickej zmeny, ako aj pokles hladiny podzemnej vody sa v súčasnosti negatívne odrážajú na zdravotnom stave drevín v parku.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. februára (TASR) - V mestskom parku v Banskej Bystrici sa v týchto dňoch uskutočnia v súvislosti s chystanou revitalizáciou tejto národnej kultúrnej pamiatky práce spojené s realizáciou hydrogeologického prieskumu. Cieľom je získať podrobné informácie o hydrogeologických podmienkach v parku, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie návrhu a vybudovanie závlahového systému. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Dosahy klimatickej zmeny, ako aj pokles hladiny podzemnej vody sa v súčasnosti negatívne odrážajú na zdravotnom stave drevín v parku. Závlahový systém, ktorý bude súčasťou jeho revitalizácie, pomôže zlepšiť podmienky pre existujúce stromy a zabezpečiť udržateľnú a kvalitnú starostlivosť o novú náhradnú výsadbu.
„V utorok doviezli do mestského parku vrtnú súpravu. Samotné odvŕtanie skúšobných vrtov, ako aj následné skúšky výdatnosti podzemných vôd budú realizované od dnešného dňa do konca tohto týždňa,“ konštatovala Viera Fircová z oddelenia investičnej výstavby magistrátu.
Výsledky prieskumu poslúžia ako podklad pre krajinné architektky z ateliéru Gulačová-Šereš architekti, ktoré ich spracujú do projektu komplexného závlahového systému.
Ako Marhefková pripomenula, v tomto období sa zároveň ukončuje verejné obstarávanie na realizáciu nevyhnutných výrubov 149 stromov a ošetrenie 132 stromov z bezpečnostného hľadiska v prvej etape, aby mohol byť park opätovne sprístupnený obyvateľom.
„Počas najbližších dní Záhradnícke a rekreačné služby pristúpia k nezameniteľnému označeniu stromov v parku, z ktorého bude úplne zrejmé, ktoré dreviny sa budú odstraňovať v prvej etape z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti. Odborníci zo širšieho poradného tímu zameraní na entomológiu, chiropterológiu a ornitológiu prezrú jednotlivé dreviny ešte pred samotnými výrubmi a navrhnú zmierňovacie opatrenia na ochranu všetkých živočíchov. Spolupráca bude pokračovať aj počas realizácie výrubov a po ich ukončení,“ doplnila Marhefková.
Nevyhnutné výruby sa budú vykonávať v čase vegetačného pokoja, v priebehu februára, pričom na ne bude dozerať Štátna ochrana prírody SR. S náhradnou výsadbou mesto počíta na jeseň.
Dosahy klimatickej zmeny, ako aj pokles hladiny podzemnej vody sa v súčasnosti negatívne odrážajú na zdravotnom stave drevín v parku. Závlahový systém, ktorý bude súčasťou jeho revitalizácie, pomôže zlepšiť podmienky pre existujúce stromy a zabezpečiť udržateľnú a kvalitnú starostlivosť o novú náhradnú výsadbu.
„V utorok doviezli do mestského parku vrtnú súpravu. Samotné odvŕtanie skúšobných vrtov, ako aj následné skúšky výdatnosti podzemných vôd budú realizované od dnešného dňa do konca tohto týždňa,“ konštatovala Viera Fircová z oddelenia investičnej výstavby magistrátu.
Výsledky prieskumu poslúžia ako podklad pre krajinné architektky z ateliéru Gulačová-Šereš architekti, ktoré ich spracujú do projektu komplexného závlahového systému.
Ako Marhefková pripomenula, v tomto období sa zároveň ukončuje verejné obstarávanie na realizáciu nevyhnutných výrubov 149 stromov a ošetrenie 132 stromov z bezpečnostného hľadiska v prvej etape, aby mohol byť park opätovne sprístupnený obyvateľom.
„Počas najbližších dní Záhradnícke a rekreačné služby pristúpia k nezameniteľnému označeniu stromov v parku, z ktorého bude úplne zrejmé, ktoré dreviny sa budú odstraňovať v prvej etape z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti. Odborníci zo širšieho poradného tímu zameraní na entomológiu, chiropterológiu a ornitológiu prezrú jednotlivé dreviny ešte pred samotnými výrubmi a navrhnú zmierňovacie opatrenia na ochranu všetkých živočíchov. Spolupráca bude pokračovať aj počas realizácie výrubov a po ich ukončení,“ doplnila Marhefková.
Nevyhnutné výruby sa budú vykonávať v čase vegetačného pokoja, v priebehu februára, pričom na ne bude dozerať Štátna ochrana prírody SR. S náhradnou výsadbou mesto počíta na jeseň.