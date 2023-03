V Mestskom parku v Košiciach požičia športové vybavenie smart skrinka

Košice 17. marca (TASR) – V Mestskom parku v Košiciach si záujemci môžu od piatka požičať vybavenie na športové a voľnočasové aktivity zo smart skrinky. Tá umožňuje prenájom basketbalovej lopty, lietajúceho taniera či bedmintonových rakiet, priamo na mieste pomocou aplikácie.



Ako mesto ďalej informovalo, skrinku zvanú Lox uviedlo do prevádzky v spolupráci so slovenskou spoločnosťou YourLOX. Umiestnená je pri multifunkčnom ihrisku v Mestskom parku, ktoré v zime slúži ako klzisko a počas zvyšku roka ako športovisko, hlavne na loptové hry. Športové a pohybové aktivity s požičaným vybavením sú možné aj na blízkej trávnatej ploche.



Projekt inteligentných skriniek so športovým náradím získal hlavnú cenu v programe začínajúcich startupov Challenger Urban:Creative 2022 v rámci projektu Košice 2.0. "Hľadali sme v ňom inovatívne riešenia, ktoré prinesú inovácie do mestských služieb, skvalitnia život našich obyvateľov, a práve toto je jedným z nich. Vďaka projektu sa zlepšia možnosti a podmienky voľnočasových aktivít pre Košičanov, ktorí si môžu zašportovať aj bez toho, aby mali so sebou potrebné vybavenie alebo pomôcky," uviedol námestník primátora mesta Marcel Gibóda.



Pri využití skrinky je potrebné registrovať sa naskenovaním QR kódu alebo zadaním "app.tvojlox.sk" do webového prehliadača. Súčasťou krokov je nabitie kreditu v minimálnej výške desať eur, ktoré odomkne možnosť prenájmov. Po skončení športovej aktivity sa celý proces ukončí vrátením a odfotením predmetu v Loxe. Samotná výpožička je do konca roka bezplatná, následne bude podľa mesta spoplatnená v priemere tromi eurami na hodinu.



"Týmto spôsobom prinášame inovatívnu športovú smart infraštruktúru na existujúce verejné športoviská a oddychové zóny," povedal šéf zapojenej spoločnosti Patrik Dolinský. V pláne je podľa neho osadenie skriniek aj na sídliskách, kúpaliskách alebo oddychových zónach. Takéto riešenie je už dostupné v piatich ďalších mestách.