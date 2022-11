V mestskom parku v Prievidzi pribudol hmyzí hotel

Prievidza 11. novembra (TASR) - Hmyzí hotel pribudol v mestskom parku v Prievidzi. Vyrobili ho žiaci druhého stupňa zo Základnej školy (ZŠ) na ulici S. Chalupku v novozriadených technických dielňach. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky mesta Michaela Beňadiková.



"Hodiny technickej výučby sú medzi žiakmi veľmi obľúbené. Mnoho detí sa bežne v domácnosti s náradím a technickými činnosťami nestretáva a predovšetkým sa im páčia konkrétne výsledky a výrobky, ktoré si môžu odniesť aj domov a obdarovať najbližších," skonštatovala pedagogička zo ZŠ S. Chalupku Ivana Pandurovič.



Na hodinách žiaci podľa nej spoločne vytvorili aj špeciálne darčeky pre seniorov i pre deti so zdravotným znevýhodnením.



Mesto na zriadenie polytechnických učební v ZŠ získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. "Cieľom projektu bolo zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie. Investície smerovali do stavebno-technických úprav priestorov učební a do obstarania vybavenia učební pre vzdelávanie žiakov," pripomenula Beňadiková.



Hmyzí hotel je podľa nej ďalším z prvkov, ktorým sa rozširujú podmienky pre opeľovače a užitočný hmyz v meste.