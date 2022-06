V mestskom zastupiteľstve Malaciek bude aj naďalej 18 poslancov

Malacky 23. júna (TASR) - Počet volebných obvodov i poslancov mestského zastupiteľstva sa v Malackách nezmení ani v ďalšom volebnom období. Poslanci mestského zastupiteľstva vo štvrtok schválili ponechanie šiestich trojmandátových volebných obvodov.



"Navrhujeme ponechať súčasný stav s 18 poslancami a šiestimi trojmandátovými volebnými obvodmi bezo zmeny," uviedli predkladatelia návrhu schváleného na rokovaní. Predstavitelia mesta pripomenuli, že v aktuálnom volebnom období pribudli v Malackách dve nové ulice, Krátka a Šikmá ulica. Prvá spomínaná je zaradená do volebného obvodu číslo 6, druhá do volebného obvodu číslo 4.



Povinnosť určiť počet volebných obvodov a počet poslancov v stanovej lehote pred voľbami stanovuje zákon o výkone volebného práva.



Zákon o obecnom zriadení zasa určuje, že Malacky, patriace podľa počtu obyvateľov do kategórie sídiel od 10.001 do 20.000, môžu mať v mestskom zastupiteľstve od 13 do 19 poslancov.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.