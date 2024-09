V mestských častiach Bystrice začali platiť nové pravidlá parkovania

Banská Bystrica 1. septembra (TASR) - V troch mestských častiach Banskej Bystrice začali od nedele platiť nové pravidlá parkovania. K existujúcim šiestim rezidentským zónam v meste sa od septembra pridali aj lokality Uhlisko, Podlavice a Severná a Bakossova ulica. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Rezidentský systém parkovania má podľa mesta na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty zvýhodniť pri parkovaní Banskobystričanov s trvalým pobytom v zóne alebo meste. Samospráva sa zameriava najmä na nočnú reguláciu parkovania v čase od 17.00 do 7.00 h. Na každý byt alebo prevádzku môžu byť vydané maximálne dve rezidentské parkovacie karty, doposiaľ bolo v nových lokalitách schválených 1050 žiadostí o ich vydanie.



"Regulácia parkovania je v súčasnosti jediný spôsob, ako sa vyrovnať s parkovacím chaosom na našich sídliskách. Automobilov je v uliciach prebytok, preto postupne pristúpime k vytváraniu rezidentských zón aj v ďalších lokalitách. Poplatky vybrané v danej zóne sa do nej vrátia späť v podobe budovania parkovacích miest, rekonštrukcie ciest a chodníkov a podobne," skonštatoval primátor Ján Nosko.



Kúpou rezidentskej parkovacej karty získava jej držiteľ oprávnenie zaparkovať v danej rezidentskej zóne. Zaparkovať v nej môže aj návštevník, ktorý uhradí jednorazový poplatok za parkovanie v čase od 17.00 do 7.00 h. Poplatok je možné uhradiť v parkovacom automate v hotovosti alebo bezkontaktnou platobnou kartou, formou SMS parkingu alebo prostredníctvom webovej aplikácie.



"Kontroly budú vykonávať denne, podobne ako doposiaľ, príslušníci mestskej polície s využitím automatizovaného systému MAMP na zisťovanie úhrady platených parkovacích miest a rezidentských miest. Vo fáze verejného obstarávania je v súčasnosti aj skenovacie vozidlo s príslušným skenovacím zariadením," uviedol náčelník banskobystrickej mestskej polície Viliam Pischko.



Zavedenie rezidentských zón na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej a Bakossovej ulici zároveň ruší systém vyhradených parkovacích miest v týchto lokalitách. Oddelenie dopravných stavieb mesta ako cestný správny orgán užívateľom rozoslalo výzvy na odstránenie predmetného dopravného značenia. V prípade, že tak neurobia, odstránenie značiek zabezpečí počas septembra samospráva. "Náklady, ktoré mestu vzniknú, si samospráva môže nárokovať od užívateľov, ktorí si takéto značenie neodstránia v požadovanom termíne," dodala hovorkyňa mesta.



V Banskej Bystrici doposiaľ existovalo šesť rezidentských zón s 24-hodinovou reguláciou parkovania, a to na Fortničke, Sídlisku, Kollárovej ulici, ulici Československej armády, Bakossovej ulici v smere do centra mesta a na Ceste k nemocnici. Samospráva ich do svojej správy od spoločnosti prevádzkujúcej systém plateného parkovania v meste prevzala v polovici júla. Rezidentské parkovanie chce mesto v nasledujúcom roku zaviesť napríklad v mestských častiach Radvaň a Kráľová, po nich by mali nasledovať najväčšie banskobystrické sídliská Sásová a Fončorda.