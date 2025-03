V mestských lesoch netreba zabúdať na vzájomnú ohľaduplnosť

Bratislava 7. marca (TASR) - Príchod slnečného počasia môže cez víkend v Bratislave vylákať množstvo ľudí na Železnú studničku či Kamzík. Návštevníci týchto oddychovo-rekreačných lokalít by však nemali zabúdať na ohľaduplnosť a rešpektovanie ostatných, ale aj prírody samotnej. Pripomínajú to Mestské lesy v Bratislave na sociálnej sieti.



"Parkovacie plochy v týchto lokalitách zvyknú byť už v ranných hodinách plné. Preto ak môžete, nechajte auto doma a využite verejnú dopravu alebo sa do lesa vyberte pešo," odkazujú mestské lesy.



Návštevníkom, ktorí chcú prísť autom, odporúčajú zaparkovať na niektorom z parkovísk v okolí a odtiaľ pokračovať pešo. Pripomínajú im, že vjazd áut do lesov a parkovanie na lesných pozemkoch je zakázané.



Cyklistom pripomínajú, aby nejazdili po trasách vyhradených len pre peších. Na spoločných cestičkách či pri prechádzaní úsekmi, kde sa pohybujú chodci, by mali spomaliť a obiehať ich s dostatočným odstupom. Vedieť o sebe by im mali dať napríklad zvončekom alebo pozdravením. Dávať pozor na to, aby neohrozili seba i iných, by mali dávať najmä v zjazdoch.



Pre chodcov platí, že prípade, ak kráčajú vo väčšej skupine, mali by ponechať aspoň polovicu cesty voľnú pre cyklistov, aby ich mohli bezpečne obísť. Zároveň by nemali vstupovať na trasy určené len pre cyklistov. Psov treba mať vždy na vôdzke, lebo voľne pustený pes môže spôsobiť nebezpečné situácie.



Mestská polícia sa aj počas víkendu zameria na rekreačné oblasti. Návštevníci sa môžu na hliadky obrátiť, ak sa stanú svedkami porušovania predpisov alebo budú potrebovať pomoc. Mestskú políciu je možné kontaktovať aj na linke 159.