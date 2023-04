Bratislava 1. apríla (TASR) - V Mestských lesoch v Bratislave spozorovali kuvička vrabčieho, najmenšiu sovu na Slovensku. Ornitológovia hovoria o vzácnosti a rarite, keďže ide o horský druh. Jeho najbližšie známe hniezdiská sú vzdialené viac ako 100 kilometrov v Strážovských vrchoch či Tribeči. Z okolia Bratislavy sú známe len dve jeho pozorovania.



"Kuvičok sa zdržuje v rozsiahlej bezzásahovej zóne Mestských lesov. To znamená, že žiadne lesnícke zásahy, ktoré by mohli ohroziť strom s dutinou, tu nehrozia," hovorí Michal Noga z mestskej organizácie.



Jeho výskyt je podľa Nogu pozoruhodný najmä preto, lebo v tomto období už kuvičky hniezdia, nejde teda o zimnú potulku. Zatiaľ sa však nevie, či je to samička alebo samček. "Určite budeme jeho výskyt i správanie ďalej sledovať," poznamenal Noga.



Kuvičok vrabčí je drobná sova, len o málo väčšia ako sýkorka. Osídľuje najmä ihličnaté porasty nad 600 metrov nad morom. V horských oblastiach je bežnejším druhom. Z okolia Bratislavy existujú len dve pozorovania, jedno z roku 1985, druhé z roku 2008.