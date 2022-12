V mestských lesoch, v oblasti Kamzíka, budú v pondelok loviť diviaky

Bratislava 1. decembra (TASR) - V bratislavských mestských lesoch, v oblasti Kamzíka, bude v pondelok (5. 12.) medzi 07.30 a 13.00 h hromadný odlov diviakov. Na nevyhnutnú dobu preto uzavrú celú oblasť lesa nad bratislavskými Kramármi, a to Cisársku cestu, Americké námestie s rozhľadňou, oblasť pod televíznou vežou a okolie. Na sociálnej sieti na to upozorňujú Mestské lesy v Bratislave.



"Samotný rekreačný areál, parkoviská, oblasť od Kamzíka smerom na Snežienku a Ahoj bude prístupná bez obmedzenia. Rovnako aj zvyšok lesoparku. Na zákaz vstupu do oblasti budú dohliadať príslušníci mestskej polície a lesnej stráže," poznamenala mestská organizácia.



Vysvetľuje, že vzhľadom na závažnú situáciu s vysokým stavom diviačej zveri a jej prenikaniu do intravilánu hlavného mesta bolo nevyhnutné prijať viacero opatrení na zníženie počtu diviakov. "Jedným z nich je aj táto forma intenzívneho odlovu, ktorá predstavuje efektívny nástroj na zlepšenie situácie," uviedli Mestské lesy v Bratislave.



Okrem spoločnej poľovačky zvýšili od leta aj individuálny odlov, najmä v oblasti nad Kramármi a Kolibou. Veterinári zas odchytávajú problémové jedince do klietok v intraviláne Bratislavy. Za mesiac október bolo individuálnym spôsobom odlovených 48 kusov diviakov, z toho 22 v kritických lokalitách nad Kramármi a Kolibou. Na spoločných poľovačkách bolo odlovených 27 kusov.



"Od začiatku sezóny bolo odlovených už vyše 250 kusov diviačej zveri, čo je už teraz viac ako za celú minulú sezónu. Vnútri v meste bolo od začiatku roka veterinármi odchytených do klietok 38 kusov," spresnila organizácia.



Bratislava dlhodobo rieši problém s diviakmi. Čoraz častejšie sa diviaky objavujú aj v uliciach mesta. Vo viacerých bratislavských mestských častiach povolili v uplynulých mesiacoch mimoriadny odlov diviakov. Ak ľudia zbadajú diviaky v obývanom území, mali by kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.