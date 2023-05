V Metro Bratislava odhalili nedostatky, Vallo: Zodpovednosť vyvodili

Bratislava 10. mája (TASR) - Kontrola vo firme Metro Bratislava, kde väčšinovým akcionárom je hlavné mesto a minoritným ministerstvo dopravy, potvrdila viaceré nedostatky z čias jej bývalého vedenia. Vyplýva to zo správy mestskej kontrolórky, ktorou sa koncom apríla zaoberalo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Primátor Bratislavy Matúš Vallo odmieta tvrdenia o vytunelovaní spoločnosti. Deklaruje, že zodpovednosť vyvodená už bola, keď sa bývalá predsedníčka predstavenstva vzdala funkcie.



Kontrola bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, ako aj dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v spoločnosti. Počas nej kontrolórka poukázala na absenciu viacerých vnútorných smerníc, porušenia viacerých zákonov v oblasti mzdovej agendy, nedostatky v oblasti vedenia účtovníctva či pochybenia pri vyplácaní odmien. Výkazy spoločnosti nezobrazovali verne jej finančnú situáciu. Dodržaný nebol podľa nej napríklad ani proces evidencie dochádzky.



Primátor podotýka, že zistenia nie sú úplnou novinkou. Postupy spoločnosti už hlavné mesto podľa neho v minulosti preverilo. A to v reakcii na anonymný list, ktorý sa objavil vlani na jeseň počas predvolebnej kampane. Útvar správy mestských podnikov následne väčšinu tvrdení označil za výmysly. Primátor však zároveň pripustil, že "niektoré postupy vtedajšieho vedenia neboli v súlade s našimi očakávaniami a nárokmi".



"Mesto má záujem, aby mestské podniky fungovali dobre. Ani pri najlepšej vôli sa však nedá vopred garantovať, že nenastanú pochybenia. Podstatné je ihneď sa takýmto prípadom postaviť čelom a vyvodiť zodpovednosť. A presne to sa stalo," konštatuje Vallo.



Predsedníčka predstavenstva sa preto podľa neho aj v záujme ochrany dobrého mena spoločnosti hneď v októbri 2022 vzdala svojej funkcie. Pripomína, že následne na základe uznesenia dozornej rady spoločnosti požiadal kontrolórku o vykonanie kontroly v tejto spoločnosti. Správa, ktorú zobralo bratislavské mestské zastupiteľstvo na vedomie, je podľa primátora práve výsledkom tejto kontroly. "Zistenia v správe kontrolórky iba potvrdili správnosť nášho rozhodnutia," odkazuje Vallo.



Podľa primátora sa však niektorí snažia vytvoriť dojem vytunelovanej spoločnosti, čo však dôrazne odmieta. Spoločnosť Metro Bratislava sa podľa neho stala "zo spiacej firmy" funkčným podnikom. Poukazuje tiež na dobré hospodárske výsledky.



Spoločnosť Metro Bratislava sa podľa vlastných vyjadrení so správou z kontroly nestotožňuje. Neponúka podľa nej komplexný pohľad na jej fungovanie a vytvára nepravdivý obraz. Zároveň však víta, že správa poukazuje na niektoré chyby z minulosti, na ktoré už spoločnosť reflektovala prijímaním opatrení.



"Za závažné pochybenia považujeme pochybenia systémové, ktoré táto správa neidentifikovala. Vytknuté chyby boli individuálne pochybenia osôb, ktoré v súčasnosti už v spoločnosti nepôsobia," uviedla pre TASR spoločnosť. Deklaruje, že kontinuálne prijíma systémové opatrenia na zlepšovanie procesov v spoločnosti, a to vo všetkých oblastiach jej fungovania.



"Minister dopravy sa najprv oboznámi so zisteniami a následne zaujme stanovisko," uviedli pre TASR z rezortu dopravy. Informáciu od dozornej rady spoločnosti ministerstvo koncom minulého týždňa nemalo.



Metro Bratislava zabezpečuje pre hlavné mesto stavebný dozor či komplexný manažment stavieb širšieho spektra, a to nájomných bytov, parkovacích domov, ciest, chodníkov i cyklochodníkov.