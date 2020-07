V MHD Martin sa zvýšia ceny

Martin 29. júla (TASR) - V martinskej mestskej hromadnej doprave (MHD) bude od 1. augusta 2020 platiť nový tarifný poriadok. Mestá Martin, Vrútky a obce Bystrička, Turčianske Kľačany a Lipovec pristúpili k navýšeniu maximálnych sadzieb v MHD. Príčinou zvýšenia je okrem dlhodobej straty vo verejnom záujme aj pokles záujmu o využívanie liniek v prvých mesiacoch roku 2020. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.



Zvýšenie cien podľa nej najmenej pocítia držitelia martinskej mestskej karty. "Najväčšie zvýšenie bude pri nákupe základného cestovného lístka. Od augusta bude v hotovosti stáť jedno euro, pri platbe dopravnou kartou 0,70 eura a pri platbe mestskou kartou 0,59 eura. Pri zľavnených lístkoch pôjde o ceny 0,70 eura pri platbe v hotovosti, 0,50 eura pri platbe dopravnou kartou a 0,39 eura pri platbe mestskou kartou. Nárok na zľavnené cestovné majú deti do 16 rokov, žiaci a študenti najdlhšie do 26 rokov a ťažko zdravotne postihnuté osoby. Mení sa tiež osobitné cestovné pre občanov nad 65 rokov na 0,50 eura pri platbe dopravnou kartou a 0,39 eura pri platbe mestskou kartou," doplnila hovorkyňa mesta Martin.



Bezplatná preprava platí v rámci novej úpravy cestovného pre deti do dovŕšenia šiesteho roku veku, sprievodcov ťažko zdravotne postihnutých osôb alebo ich vodiace psy, držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby na invalidnom vozíku, detský kočík s dieťaťom s jednou dospelou osobou a občanov Slovenskej republiky nad 70 rokov s trvalým pobytom na území SR po preukázaní sa dopravnou alebo mestskou kartou, vysvetlila Kalmanová.



"Mesto Martin do budúcnosti uvažuje okrem iných alternatív aj o založení vlastného dopravného podniku so zmodernizovanými autobusmi," dodala hovorkyňa mesta Martin.