Piatok 27. marec 2026Meniny má Alena
V MHD odznie nahrávka, pripomínajúca tragické deportácie z Patrónky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Piatkové 84. výročie deportácie židovských žien z bratislavskej Patrónky do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pripomenie nahrávka, ktorú bude možné počuť v piatok na linkách bratislavskej MHD, prechádzajúcej Patrónkou. O spoločnej iniciatíve s Dopravným podnikom Bratislava a občianskym združením Post Bellum informovalo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).

Nahrávka je súčasťou cyklu Kontexty. Hlas Emílie Vášáryovej priblíži cestu 703 židovských žien zo Slovenska vo veku od 15 do 30 rokov, ktoré sa 27. marca 1942 z Koncentračného strediska na Patrónke presunuli pešo na železničnú stanicu Lamač, odkiaľ ich transport odviezol do tábora Auschwitz-Birkenau. „Veríme, že aj prostredníctvom takýchto pripomienok dokážeme posilniť historickú pamäť spoločnosti a zamyslieť sa nad krehkosťou našej slobody, “ uviedla riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.

Na piatkovú spomienku nadviaže diskusia Kontexty: Útek za pravdou - príbeh Vrbu a Wetzlera, ktorá sa uskutoční 7. apríla o 18.00 h v Dome hudby na Panenskej ulici.

Z Koncentračného strediska Patrónka bolo počas 2. svetovej vojny deportovaných 7800 Židov. Z tohto počtu prežilo iba približne sto ľudí. Prvá vlna transportov slovenských Židov do koncentračných táborov trvala od 25. marca do 20. októbra 1942 a zasiahla viac než 57.000 židovských spoluobčanov.
ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

Odborníčka radí, ako predchádzať psychickým ťažkostiam v čase vojen

FOTO: Veľrybe uviaznutej pri nemeckom pobreží sa podarilo vyslobodiť