V bratislavskej MHD ubudlo cestujúcich

Bratislava 28. apríla (TASR) – V bratislavskej mestskej hromadnej doprave ubudlo oproti obdobiu pred pandémiou nového koronavírusu približne o 60 až 70 percent cestujúcich. Odzrkadľuje sa to aj na tržbách z cestovného. Aktuálna situácia od začiatku roka 2021 predstavuje každý mesiac pre mestský Dopravný podnik Bratislava (DPB) výpadok tržieb vo výške viac ako dva milióny eur. Od začiatku pandémie sa už výpadok vyšplhal na 25 miliónov eur. Situáciou sa budú vo štvrtok (29. 4.) zaoberať aj bratislavskí mestskí poslanci, ktorí budú mať na stole návrh na finančnú pomoc dopravcovi.



Na riešenie okamžitej likvidity DPB chce hlavné mesto zálohovo vyplatiť podniku časť neuhradených ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 vo výške 3,9 milióna eur, a to ešte pred schválením záverečného účtu hlavného mesta. "Poslúži to na riešenie negatívnej finančnej situácie v DPB. Zvyšná časť ekonomicky oprávnených nákladov bude vysporiadaná následne po schválení záverečného účtu mesta," spresňuje poslancom samospráva v dôvodovej správe. Výška nevyplatených ekonomicky oprávnených nákladov za minulý rok je v predpokladanej výške deväť miliónov eur.



Ďalšie formy finančnej pomoci pre mestského dopravcu sú podľa magistrátu predmetom rokovaní s vládou SR a jednotlivými ministerstvami. Bratislava však už odmietla ponuku ministerstva financií na bezúročnú pôžičku. Mesto štátu odkázalo, že chce rovnocennú pomoc, akú dostali aj súkromné dopravné firmy. Štát podľa bratislavskej samosprávy od apríla 2020 sprístupnil finančné kompenzácie pre dosah koronakrízy pre 54 súkromných dopravných spoločností a zároveň štyrom mestským dopravným podnikom čerpať tieto kompenzácie neumožnil. "Bezúročné pôžičky od štátu v dnešnej dobe lacných peňazí nepovažujeme za pomoc," uviedlo hlavné mesto.



Výpadok tržieb v DPB je podľa magistrátu tak výrazný, že napriek úsporám - zníženiu počtu zamestnancov o ďalších 121 od začiatku roka 2021 či obmedzeniu výkonov, ho nie je možné pokryť, a to ani za predpokladu úplného vyčerpania kontokorentného úveru. "V roku 2020 predstavoval výpadok tržieb oproti plánovanému rozpočtu 42 percent príjmov z predaja cestovných lístkov (zhruba 19 miliónov eur)," spresnil. Zatiaľ najhorším mesiacom v rámci pandémie bol pre DPB január 2021, keď zaznamenal medziročne prepad z 3,6 milióna eur tržieb na 930.000 eur. Ide o 74-percentný prepad. Tento trend pokračoval aj vo februári, keď bol zaznamenaný pokles o 68 percent. "Podľa prognóz DPB bude podobná situácia pokračovať aj v ďalších mesiacoch roka 2021," tvrdí mesto.



Bratislavský primátor Matúš Vallo v apríli avizoval, že samospráva nedovolí hromadné prepúšťanie či rušenie liniek v DPB a mesto ako jediný akcionár podniku zoberie chýbajúce peniaze spôsobené výpadkom príjmov mestského dopravcu na "svoje plecia". Hlavné mesto pomohlo aj minulý rok svojmu dopravcovi. Aj vtedy odsúhlasili poslanci zálohovo vyplatiť časť zatiaľ neuhradených ekonomicky oprávnených nákladov. Odobrili tiež zvýšenie bežného mesačného transferu pre podnik.