V MHD v Považskej Bystrici zavedú platbu virtuálnou dopravnou kartou

Považská Bystrica 28. mája (TASR) – Cestujúci v považskobystrickej mestskej hromadnej doprave (MHD) budú môcť cestovať prostredníctvom virtuálnej dopravnej karty. Dopravný podnik mesta spustí inovatívne riešenie v spolupráci so spoločnosťou TransData od 1. júla.



Ako informovala Michaela Lieskovská z Dopravného podniku mesta Považská Bystrica, cestujúci si lístok budú môcť zaplatiť mobilom, čo bude rýchlejšie i komfortnejšie.



„Hlavnou víziou našej spoločnosti je zabezpečovať bezpečnú a komfortnú prepravu cestujúcich a prinášať im všetky dostupné moderné doplnkové služby, ktoré mestská hromadná doprava môže poskytnúť. Aj preto sme ako prví medzi dopravnými podnikmi na Slovensku pristúpili k zavedeniu virtuálnej dopravnej karty cez aplikáciu Ubian,“ povedala Lieskovská.



Ako dodala, v krátkom čase spustia do testovacej prevádzky aj možnosť doplnkového platenia za cestovanie bankomatovou kartou, respektíve bankomatovou kartou v mobile alebo smart hodinkách. Platby bude možné zrealizovať kartami MasterCard, VISA alebo Diners Club International.



„Bude to možné vo vybraných autobusoch, označených nálepkou na dverách. Postupne chceme ich počet zvyšovať tak, aby do konca roka bola možnosť takejto platby vo všetkých našich autobusoch,“ doplnila Lieskovská.