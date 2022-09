V Michalkovej v okrese Zvolen nekandiduje nikto, uvažujú o pričlenení

Zvolen 17. septembra (TASR) – V obci Michalková v okrese Zvolen nemajú v nadchádzajúcich komunálnych voľbách kandidátov na starostu ani na poslancov. Záujem vykonávať túto funkciu neprejavil ani jeden obyvateľ obce. Pre TASR to uviedla Alena Filová z odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu vo Zvolene, ktorý zastrešuje aj agendu okresov Detva a Krupina. Michalková je zároveň jedinou obcou v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), kde voľby do obecného zastupiteľstva nebudú.



"V tejto obci už pri posledných voľbách pred štyrmi rokmi uvažovali o pričlenení k niektorej zo susedných obcí alebo k Zvolenu, nakoniec sa našli takí, ktorí sa rozhodli kandidovať. V súčasnosti však opäť nastala situácia, keď sa miestni rozhodujú, či si budú svoje veci spravovať sami alebo sa k niekomu pričlenia," uviedla Filová. Obyvatelia tejto obce však voliť môžu, a to kandidátov na predsedu a poslancov BBSK.



V obciach Lukavica v okrese Zvolen a Slatinské Lazy v okrese Detva je zase menší počet kandidátov na obecných poslancov, ako má byť zvolených. V rámci BBSK sú takýmito samosprávami ešte Baláže a Poniky v okrese Banská Bystrica a Nevoľné v okrese Žiar nad Hronom. Vo všetkých týchto samosprávach sa preto o niekoľko mesiacov budú konať nové voľby.



Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra.