V Michalkovej volia len do VÚC, z 38 voličov prišli zatiaľ traja

Michalková 29. októbra (TASR) – Troch voličov zaregistrovala zatiaľ od otvorenia volebnej miestnosti do 10.30 h okrsková komisia v obci Michalková v okrese Zvolen. Je to jedna z mála obcí na Slovensku, kde sa pre nezáujem kandidovať na starostu a poslancov konajú iba voľby do vyššieho územného celku (VÚC).



"V zozname máme zapísaných celkom 38 voličov. Doposiaľ prišli traja, ktorí ale spojili návštevu volebnej miestnosti s návštevou blízkeho cintorína. Predpokladám, že voliť ešte prídu práve takí, ktorí pôjdu sem neďaleko, na hroby svojich blízkych," povedal TASR predseda okrskovej volebnej komisie Michal Hričina.



Ako ďalej uviedol, miestni obyvatelia by boli radi, aby si obec aj napriek tomu, že sa aktuálne nenašiel nikto, kto by chcel byť starostom či poslancom, zachovala svoju samostatnosť. "Boli by radšej, keby sa funkcie ujal niekto miestny a život v Michalkovej by sa točil takpovediac v rodinnom kruhu," uzatvoril.