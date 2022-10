V Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi chcú rozšíriť kapacitu nemocníc

Spišská Nová Ves/Michalovce 12. októbra (TASR) - Rekonštrukciu, ale aj prístavbu by mohli zrealizovať v nemocniciach v Spišskej Novej Vsi a Michalovciach. V spádových oblastiach týchto miest by sa tak zdravotná starostlivosť stala dostupnejšou pre dohromady viac ako 370.000 pacientov ročne. Informoval o tom Michal Hudák z kancelárie predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) s tým, že prvý krok k dobudovaniu nových pavilónov už vyšší územný celok (VÚC) urobil, so zmluvným partnerom Svet zdravia sa dohodol na príprave a spolufinancovaní projektovej dokumentácie.



V Košickom kraji chýba zhruba 100 lekárov a špecialistov, kraj chce preto s prevádzkovateľom nemocníc vytvoriť podmienky, aby neodchádzali do zahraničia. Zároveň chcú zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti.



Prístavba v Michalovciach podľa KSK pomôže pri riešení aktuálneho problému cievnych intervencií vrátane včasnej hospitalizácie pri mozgovej príhode alebo infarkte. Projekt podľa Hudáka ráta s rozvojom otorinolaryngológie, oftalmologického, ako aj urologického programu. Cieľom je aj rozvoj intervenčnej arytmológie a kardiológie či samostatný onkologický program. Realizáciou projektu sa tam podarí rozšíriť kapacity o 100 plne vybavených lôžok. "Pribudnúť by tiež mali nové operačné sály a lôžkové oddelenia pre interné a chirurgiu. V prístavbe by sa mali umiestniť aj hematologicko-transfúzne oddelenie, krvná banka či stacionár," vymenoval Hudák. Predpokladaná výška investície predstavuje približne 28,7 milióna eur bez DPH.



V Spišskej Novej Vsi by dokázali vďaka projektu zrekonštruovať existujúce priestory, v plne vybavenej prístavbe by pribudlo 80 lôžok, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká JIS a oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. "Došlo by tiež k rozvoju traumatologického a muskuloskeletálneho programu či onkológie. Nemocnica by tak bola schopná zabezpečovať akútnu zdravotnú starostlivosť v spolupráci s poskytovateľmi v Poprade, Prešove a Starej Ľubovni," doplnil Hudák. V tomto prípade by bolo potrebné preinvestovať približne 34,8 milióna eur bez DPH.



Kraj pozitívne vníma aj nové podmienky nájomných zmlúv, na základe ktorých vznikol partnerovi záväzok investovať do nemocníc, ktoré má v nájme, 700.000 eur každé tri roky. V prospech kraja sa upravila aj výška nájmu, a to zo symbolického jedného eura ročne na 2,1 milióna eur do vypršania nájomnej zmluvy. "Technické zhodnotenie a prístavby, ktoré sa podarí dobudovať v rámci projektov budú navyše verejným majetkom KSK," upozornil Hudák.