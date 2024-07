V Michalovciach ako prví v SR testujú detektory zvuku aj aplikáciu

Michalovce 15. júla (TASR) - V Michalovciach, ako v prvom meste na Slovensku, nainštalovali detektory zvuku SED. Okrem detektorov zvuku je aktuálne v testovacej fáze aj nová aplikácia Bezpečné mesto, ktorú vyvíja miestna firma na rýchle privolanie pomoci. Zástupca primátora Michaloviec Jozef Sokologorský pre TASR uviedol, že motiváciou mesta a mestskej polície pri zavádzaní noviniek je najmä zvýšiť bezpečnosť obyvateľov.



Mesto Michalovce má na tri mesiace zapožičané štyri detektory SED, ktoré sú nainštalované na Námestí osloboditeľov, Kostolnom námestí, v parku Kerta a v blízkosti vojenského cintorína.



"Po troch mesiacoch prevádzky si to vyhodnotíme a uvidíme, či dôjde k tomu, že by sme ich zakúpili. Myslím si, že áno, a urobíme všetko pre to, aby sme na to dokázali získať nejaké externé zdroje," uviedol Sokologorský.



Detektory sú navrhnuté tak, aby upozornili na rôzne zvukové udalosti, napríklad výstrel zo zbrane, agresívne správanie, panický plač, rozbitie skla, vŕtanie či používanie spreja na vytvorenie grafiti. Zvukový detektor vyhodnotí situáciu a okamžite vyšle signál operátorovi. Podľa Lukáša Svobodu zo spoločnosti, ktorá detektory vyvinula, ich využitie výrazne skracuje priemerný čas odozvy záchranných zložiek, čo môže zohrať dôležitú úlohu pri záchrane života.



"Systém sme inštalovali po celej Českej republike aj v zahraničí, napríklad v Amsterdame. Máme ich v Brazílii, v Sao Paule a niekoľko testovacích miest aj v Poľsku," doplnil Svoboda.



Technológia využívaná týmito detektormi zvuku je unikátna v tom, že neurónová sieť, ktorá vykonáva spracovanie a klasifikáciu zvuku, beží priamo na procesore umiestnenom v zariadení. Vďaka tomu nie je potrebné budovať infraštruktúru. Všetky procesy sú zároveň v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Analýza zvuku prebieha priamo na zariadení a odosielané sú iba metadáta a maximálne sekundová zvuková ukážka. Na základe takto zverejnených dát nie je možné rozpoznať konkrétnu osobu.



Okrem detektorov zvuku prispeje k zvýšeniu bezpečnosti aj nová aplikácia Bezpečné mesto. Na jej vývoji pracovala michalovská firma Cypronia a aplikácia je momentálne v testovacej fáze. Jej hlavnou úlohou bude čo najrýchlejšie privolať pomoc v prípade núdze, ak by bol klasický hovor rizikom pre bezpečnosť.



"Pri spustení a nainštalovaní aplikácie je potrebné zadať aj meno a adresu, takže mestská polícia má informáciu, že niekto potrebuje pomoc. Pomocou GPS signálu ukážeme na mape, kde sa nachádza obyvateľ, ktorý má problém. Motiváciou bolo zvýšenie bezpečnosti mesta na základe udalostí, ktoré sa v meste udiali pred pár rokmi," uviedol vývojár aplikácie Štefan Pavelka s tým, že ide o pilotný projekt, na ktorom pracujú zadarmo. Aplikáciu plánujú uviesť do plnej prevádzky do konca roka.