VIDEO: Približne 2000 detí bubnovalo na podporu ochrany pred násilím

Michalovce 19. novembra (TASR) - V mestskej športovej hale v Michalovciach sa do bubnovania zapojilo okolo dvetisíc detí. Aktivita, známa ako Bubnovačka, sa v Michalovciach uskutočnila piatykrát v rámci celoslovenskej kampane na zvýšenie povedomia o ochrane detí pred násilím. Ako pre TASR uviedol koordinátor ochrany detí pred násilím z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Rastislav Barkasi, zúčastnili sa na nej nielen žiaci zo základných a stredných škôl mesta, ale aj zo susedných obcí, ako sú Vinné a Klokočov.



"Je to celoslovenská aktivita, ale tu na zimnom štadióne prebieha už piaty rok. Predpokladáme návštevnosť cez 2000 detí," uviedol Barkasi.







Na akcii sa podieľali aj športovci z michalovských klubov, ktorí sa deťom prihovorili. "Škola je jedna vec, ale deti trávia veľa času vo svojich voľnočasových aktivitách, často v športových kluboch. Zisťujeme od trénerov, že aj tam deti občas robia 'šarapatu'," vysvetlil Barkasi dôraz na spoluprácu so športovou komunitou.



Hlavným cieľom podujatia bolo upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a zapojiť čo najširšiu verejnosť. Do aktivity sa zapojili aj viaceré subjekty spolupracujúce na ochrane detí.