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VIDEO: V Michalovciach bubnovalo za práva detí vyše 2000 účastníkov
Organizátori tento rok pripravili program so zemplínskym charakterom.
Autor TASR
Michalovce 19. novembra (TASR) - Na Námestí osloboditeľov v Michalovciach sa vo štvrtok dopoludnia bubnovalo. Cieľom akcie s názvom Bubnovačka je upozorniť na potrebu ochrany detí pred násilím a pripomenúť, že hlas detí je dôležitý. Organizátori odhadli účasť na viac ako 2000 ľudí, predovšetkým žiakov a študentov. Ako pre TASR uviedol vedúci odboru sociálnych vecí mestského úradu a koordinátor aktivity Rastislav Barkasi, Bubnovačka sa v Michalovciach koná ôsmy rok, druhýkrát je v centre mesta.
Organizátori tento rok pripravili program so zemplínskym charakterom. Vystupujú v ňom folklórny súbor Zemplín a hudobná skupina Iconito, medzi čestnými hosťami je aj skupina Flegment, ktorá podujatie podporovala v predchádzajúcich rokoch. Bubnovanie prebiehalo počas celého približne hodinového programu, ktorého vyvrcholením bola pieseň Korene.
Súčasťou programu boli miestne športové kluby. „Zistili sme, že riešenie tejto problematiky prostredníctvom športovcov je osožné. Mnohokrát dokážu deti motivovať, aby o svojich problémoch rozprávali s nami dospelými,“ vysvetlil Barkasi. Na podujatí sa predstavili zástupcovia futbalového a hokejového klubu i michalovské hádzanárky.
Podľa koordinátora má podujatie predovšetkým povzbudiť deti, aby sa nebáli hovoriť o svojich problémoch a vedeli, že dospelí sú pripravení ich vypočuť. „Deti tým hlasným bubnovaním chcú poukázať na to, že majú svoje práva, že ich hlas je dôležitý a my dospelí sme tu od toho, aby sme ich vypočuli a mnohokrát im podali pomocnú ruku a ukázali riešenia,“ zdôraznil vedúci odboru sociálnych vecí.
Bubnovačka sa na Slovensku koná pod záštitou Centra Slniečko, v Českej republike sa na nej podieľa Centrum Locika. V Michalovciach podujatie organizuje samospráva v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom a ďalšími partnermi.
Organizátori tento rok pripravili program so zemplínskym charakterom. Vystupujú v ňom folklórny súbor Zemplín a hudobná skupina Iconito, medzi čestnými hosťami je aj skupina Flegment, ktorá podujatie podporovala v predchádzajúcich rokoch. Bubnovanie prebiehalo počas celého približne hodinového programu, ktorého vyvrcholením bola pieseň Korene.
Súčasťou programu boli miestne športové kluby. „Zistili sme, že riešenie tejto problematiky prostredníctvom športovcov je osožné. Mnohokrát dokážu deti motivovať, aby o svojich problémoch rozprávali s nami dospelými,“ vysvetlil Barkasi. Na podujatí sa predstavili zástupcovia futbalového a hokejového klubu i michalovské hádzanárky.
Podľa koordinátora má podujatie predovšetkým povzbudiť deti, aby sa nebáli hovoriť o svojich problémoch a vedeli, že dospelí sú pripravení ich vypočuť. „Deti tým hlasným bubnovaním chcú poukázať na to, že majú svoje práva, že ich hlas je dôležitý a my dospelí sme tu od toho, aby sme ich vypočuli a mnohokrát im podali pomocnú ruku a ukázali riešenia,“ zdôraznil vedúci odboru sociálnych vecí.
Bubnovačka sa na Slovensku koná pod záštitou Centra Slniečko, v Českej republike sa na nej podieľa Centrum Locika. V Michalovciach podujatie organizuje samospráva v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom a ďalšími partnermi.