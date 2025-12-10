< sekcia Regióny
V Michalovciach budú vianočné trhy aj slávnostné udeľovanie ocenení
Cenu mesta Michalovce za rok 2025 získajú osobnosti a kolektívy za dlhoročnú činnosť v prospech mesta.
Autor TASR
Michalovce 10. decembra (TASR) - V Michalovciach sa počas piatka (12. 12.) a soboty (13. 12.) uskutoční 32. ročník vianočných trhov. Súčasťou programu je aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s udeľovaním výročných ocenení. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková.
Vianočné trhy sa začnú v piatok dopoludnia vystúpením folklórneho súboru Zemplín a jarmočným požehnaním. Popoludní sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutoční slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva s odovzdávaním ocenení, po ktorom pred mestským úradom vystúpi hudobné zoskupenie Živa.
Cenu mesta Michalovce za rok 2025 získajú osobnosti a kolektívy za dlhoročnú činnosť v prospech mesta. Ocenení budú Eva Hlodinková, Jozef Miko a tri základné školy - na Školskej, Okružnej a Krymskej ulici - pri príležitosti okrúhlych výročí ich založenia.
Primátor mesta udelí cenu za úspešnú či záslužnú činnosť viacerým osobnostiam. Medzi ocenenými sú Ján Čižmár, Jaroslav Gorás, Mária Hajduková, Patrícia Wollingerová, Ján Jasovský a Marek Michajlo. Kolektívne ocenenia poputujú Olympijskému klubu Michalovce, Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického a chirurgickému oddeleniu miestnej nemocnice.
V sobotu popoludní zaznejú na tribúne vianočné piesne v podaní Duo Tonic, večer Divadlo pri fontáne uvedie premiéru hry Posledná kúpeľná sezóna. Súčasťou programu bude aj uvedenie novej knižnej publikácie o židovskej komunite v Michalovciach, Sobranciach a okolí.
