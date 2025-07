V Michalovciach chystajú obnovu sídliska Nad Laborcom

Michalovce 6. júla (TASR) - Mesto Michalovce plánuje komplexnú revitalizáciu sídliska Nad Laborcom. Zámerom je zvýšiť kvalitu verejného priestoru, infraštruktúry, ako aj bezpečnosť. Do prípravy projektu sa môžu zapojiť aj obyvatelia prostredníctvom dotazníka zverejneného na webovej stránke mesta do konca júla.



Ako pre TASR uviedol primátor Miroslav Dufinec, zozbierané podnety sa stanú základom pre spracovanie štúdie budúcej podoby sídliska. „Počíta sa aj s verejnými diskusiami, podobne ako pri revitalizácii amfiteátra, kde občania dostanú priestor povedať, čo si želajú a ako si budúcnosť sídliska predstavujú,“ spresnil primátor.



Obyvatelia sa budú môcť vyjadriť k otázkam, ako je potreba väčšieho množstva zelene, zvýšenie počtu parkovacích miest či rozšírenie detských ihrísk. Výsledná podoba projektu by tak mala odrážať preferencie potrieb obyvateľov sídliska.



Rekonštrukcia by sa podľa odhadov mohla realizovať v priebehu roka 2026. „Ak by sa objavili možnosti čerpania externých zdrojov na zelené či modré opatrenia alebo oddychové zóny, určite sa o ne budeme uchádzať,“ dodal Dufinec s tým, že rekonštrukcie ciest a chodníkov budú zrejme financované len z rozpočtu mesta.