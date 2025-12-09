< sekcia Regióny
V Michalovciach diskutujú o úprave volebných obvodov pred voľbami 2026
Cieľom je dosiahnuť spravodlivejšie zastúpenie jednotlivých častí mesta.
TASR
Michalovce 9. decembra (TASR) - Mesto Michalovce sa zaoberá možnou úpravou volebných obvodov pred komunálnymi voľbami v roku 2026. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) už v júni prijalo uznesenie, ktorým odporučilo zabezpečiť, aby mal každý poslanec približne rovnaký počet obyvateľov. Cieľom je dosiahnuť spravodlivejšie zastúpenie jednotlivých častí mesta. Na utorkovom zasadnutí MsZ poslanci rozhodli, že sa k téme rozdelenia obvodov opäť vrátia.
Verejný ochranca práv upozornil mesto na podozrenie z porušenia rovnosti volebného práva pri tvorbe obvodov v komunálnych voľbách v rokoch 2018 a 2022. Na základe preskúmania uznesení a údajov o počtoch obyvateľov a poslancov dospel k záveru, že v niektorých obvodoch bola odchýlka medzi počtom voličov na poslanca vyššia, než pripúšťa princíp rovnosti.
Témou sa v priebehu novembra zaoberala zriadená komisia poslancov, ktorá analyzovala viaceré varianty a odporučila ponechať súčasný stav z volieb v roku 2022. V tom čase bolo mesto rozdelené na šesť volebných obvodov a 32 okrskov. K 1. októbru mali Michalovce 34.746 obyvateľov, čo znamená, že na jedného z 25 poslancov malo pripadať približne 1390 obyvateľov.
Proti zachovaniu rozdelenia bol poslanec Erik Sibal, podľa ktorého sú medzi obvodmi výrazné disproporcie. „Na komisii som bol jediný poslanec, ktorý hlasoval proti zachovaniu súčasného stavu. Napríklad obvod Juh má 6034 oprávnených voličov a päť poslancov, zatiaľ čo Stráňany majú 6647 voličov a len štyroch poslancov. To je očividný nepomer,“ zdôraznil Sibal. Navrhol vykonať ešte jedno stretnutie v prvej polovici budúceho roka s prihliadnutím na aktuálny počet obyvateľov, čo poslanci schválili. „Ešte raz by som sa chcel stretnúť, keďže voľby sú až v októbri, aby sme prehodnotili stav a zjednodušili to aj do budúcna,“ dodal.
Primátor Miroslav Dufinec však nepredpokladá výrazné zásahy do volebných obvodov. „Ak dôjde k úprave, bude skôr kozmetická - presun niektorých ulíc medzi obvodmi. Ombudsman na toto poukázal, ale je zároveň pravda, že zákon len odporúča to, aby jednotliví poslanci zastupovali približne rovnaký počet voličov. Nikde sa to ideálne takto nedá urobiť,“ skonštatoval Dufinec. Dodal, že pracovná skupina posudzovala sedem návrhov. „Ľudia sú zvyknutí chodiť na mnohé voľby, nielen komunálne, na konkrétne miesto, vedia, že sú v konkrétnom volebnom obvode. Akákoľvek zmena môže priniesť aj negatívne dôsledky v zmysle menšej volebnej účasti, chaosu pri samotných voľbách,“ dodal primátor.
