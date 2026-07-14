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V Michalovciach dokončili vodozádržné opatrenia v areáli škôlky
V Michalovciach dokončili vodozádržné opatrenia v areáli MŠ na Okružnej ulici
Autor TASR
Michalovce 14. júla (TASR) - V Michalovciach ukončili stavebné práce na vodozádržných opatreniach v areáli Materskej školy (MŠ) na Okružnej ulici. Koncom júna nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby. Ako TASR informovala referentka odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Henrieta Macúrová, mesto tým ukončilo investičnú časť cezhraničného projektu WeCaRe.
Cieľom projektu bolo vytvoriť zdravšie, ekologickejšie a klimaticky odolnejšie prostredie v areáli MŠ. „Nové riešenia umožňujú efektívne zachytávať a využívať dažďovú vodu, pričom deti prirodzenou formou vedú k zodpovednému hospodáreniu s vodnými zdrojmi a ochrane životného prostredia,“ uviedla Macúrová s tým, že projekt zároveň prispieva k zmierňovaniu dôsledkov klimatickej zmeny.
Na hospodárskom pavilóne vybudovali nový strešný plášť, z ktorého dažďová voda smeruje do dvoch podzemných nádrží s objemom po osem kubických metrov. Následne je odvádzaná cez retenčné poldre do 11 metrov hlbokých vsakovacích vrtov.
Ďalšie dva pavilóny získali extenzívne zelené strechy, ktoré zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti budov. Pôvodnú betónovú terasu nahradila drevená a v areáli pribudli vyvýšené záhony s ovocnými drevinami a bylinková záhrada. Na jej zavlažovanie budú deti využívať zachytenú dažďovú vodu. Stavebné a sadové práce realizovala spoločnosť Eurovia SK.
Investícia je súčasťou projektu WeCaRe, ktorý Michalovce realizujú s ukrajinským a maďarským partnerom. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok takmer 779.000 eur z programu Interreg VI-A NEXT. Celková podpora Európskej únie pre všetkých troch partnerov predstavuje viac ako 2,25 milióna eur. Projekt sa má skončiť v marci 2027.
Cieľom projektu bolo vytvoriť zdravšie, ekologickejšie a klimaticky odolnejšie prostredie v areáli MŠ. „Nové riešenia umožňujú efektívne zachytávať a využívať dažďovú vodu, pričom deti prirodzenou formou vedú k zodpovednému hospodáreniu s vodnými zdrojmi a ochrane životného prostredia,“ uviedla Macúrová s tým, že projekt zároveň prispieva k zmierňovaniu dôsledkov klimatickej zmeny.
Na hospodárskom pavilóne vybudovali nový strešný plášť, z ktorého dažďová voda smeruje do dvoch podzemných nádrží s objemom po osem kubických metrov. Následne je odvádzaná cez retenčné poldre do 11 metrov hlbokých vsakovacích vrtov.
Ďalšie dva pavilóny získali extenzívne zelené strechy, ktoré zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti budov. Pôvodnú betónovú terasu nahradila drevená a v areáli pribudli vyvýšené záhony s ovocnými drevinami a bylinková záhrada. Na jej zavlažovanie budú deti využívať zachytenú dažďovú vodu. Stavebné a sadové práce realizovala spoločnosť Eurovia SK.
Investícia je súčasťou projektu WeCaRe, ktorý Michalovce realizujú s ukrajinským a maďarským partnerom. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok takmer 779.000 eur z programu Interreg VI-A NEXT. Celková podpora Európskej únie pre všetkých troch partnerov predstavuje viac ako 2,25 milióna eur. Projekt sa má skončiť v marci 2027.