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V Michalovciach horí osobné auto
Na mieste zasahuje sedem hasičov s dvoma kusmi hasičskej techniky. V dotknutom úseku je obmedzený prejazd vozidiel.
Autor TASR
Michalovce 9. novembra (TASR) - Na Humenskej ulici v Michalovciach zasahujú v pondelok popoludní hasiči pri požiari osobného motorového vozidla. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, hasiči aktuálne pracujú na lokalizácii požiaru.
Na mieste zasahuje sedem hasičov s dvoma kusmi hasičskej techniky. V dotknutom úseku je obmedzený prejazd vozidiel. „Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek,“ uviedol HaZZ.
Na mieste zasahuje sedem hasičov s dvoma kusmi hasičskej techniky. V dotknutom úseku je obmedzený prejazd vozidiel. „Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek,“ uviedol HaZZ.