V Michalovciach hostia výstavu Neodovzdané diplomy
Michalovce 25. novembra (TASR) - Putovnú výstavu Unissued Diplomas - Neodovzdané diplomy, ktorá pripomína pamiatku ukrajinských študentov padlých v rusko-ukrajinskej vojne, predstavia v Michalovciach. Pripravilo ju mesto Michalovce v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a s mestským kultúrnym strediskom. Ako TASR informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková, výstava bude verejnosti sprístupnená na viacerých miestach v priebehu mesiaca.
Cieľom výstavy je upozorniť na tragické osudy 40 ukrajinských študentov, ktorým vojna zobrala život. „Každý z vystavených diplomov nesie konkrétny príbeh mladého človeka - jeho sny, záujmy, plány do budúcnosti a tragické okolnosti smrti,“ doplnila Stričková.
Výstava bude sprístupnená od 25. do 30. novembra na prízemí okresného úradu. Následne sa presunie do priestorov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Partizánskej ulici, kde bude vystavená od 1. do 7. decembra. Od 8. do 21. decembra si ju budú môcť záujemcovia prezrieť vo vestibule mestského kultúrneho strediska a svoju púť v Michalovciach ukončí opäť na prízemí okresného úradu v týždni od 22. do 30. decembra.
Výstava bola do Michaloviec doručená z Ponitrianskeho múzea v Nitre. Od februára 2023 navštívila viac než 30 krajín a vyše 250 inštitúcií po celom svete. Po Michalovciach poputuje do Českej republiky.
