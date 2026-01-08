< sekcia Regióny
V Michalovciach klesol počet obyvateľov pod 35.000
V roku 2025 bolo v Michalovciach uzatvorených 168 manželstiev. Cirkevných sobášov bolo 92 a civilných 76. V siedmich prípadoch išlo o sobáš s cudzincom. Rozvodov bolo za uplynulý rok evidovaných 83.
Autor TASR
Michalovce 8. januára (TASR) - V uplynulom roku sa v Michalovciach narodilo 1008 detí, z toho 245 s trvalým pobytom v meste. Podľa údajov z matriky išlo o 127 chlapcov a 118 dievčat. Ako informuje samospráva na webovej stránke, medzi najčastejšie dievčenské mená patrili Sofia, Lea, Sára. U chlapcov dominovali mená Jakub, Maxim, Tobias, Mathias.
Samospráva tiež uviedla, že pokračoval aj trend návratu k tradičným slovenským menám ako Mária, Magdaléna, Anna, Ružena, Ján, Jozef, Martin či Juraj. „Okrem toho sme zaznamenali aj netradičné mená, pre dievčatá Nazly, Zeynep, Ashley, Aisha, Selin a chlapčenské Kylian, Ozan, Jason, Diego, Atlas a Ezem,“ uviedli.
Matrika zaznamenala 746 úmrtí, pričom 344 zosnulých malo trvalý pobyt v Michalovciach. Z nich bolo 163 mužov a 181 žien. Do mesta sa prisťahovalo 322 nových obyvateľov, odsťahovalo sa 629 osôb. K 1. januáru evidovali celkovo 34.680 obyvateľov. Z toho bolo 16.554 mužov a 18.126 žien.
