< sekcia Regióny
V Michalovciach modernizujú učebne aj športoviská v troch školách
Projekt má trvanie od marca do novembra 2025.
Autor TASR
Michalovce 23. septembra (TASR) - Mesto Michalovce modernizuje tri základné školy (ZŠ) - na Komenského, Krymskej a Školskej ulici. Modernizácia má priniesť kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie aj športovanie žiakov. Projekty sú podporené z Programu Slovensko a spolufinancované Európskou úniou. Celkový rozpočet predstavuje takmer 900.000 eur, pričom mesto prispieva sumou 70.000 eur. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.
Ako uvádza, hlavným cieľom projektu je vytvoriť rovný prístup ku kvalitnému, inkluzívnemu a nesegregovanému vzdelávaniu. Tento cieľ bude naplnený dvomi hlavnými aktivitami - vybudovaním odborných učební a výstavbou a rekonštrukciou školských športovísk.
„Na ZŠ na Komenského ulici vzniknú učebne informačných a komunikačných technológií a zrekonštruuje sa atletická dráha. V ZŠ na Krymskej ulici pribudne odborná učebňa so zameraním na prírodovedu a geografiu a obnoví sa multifunkčné ihrisko. V areáli ZŠ na Školskej ulici pribudne nové hokejbalové ihrisko a polytechnická a prírodovedná učebňa. Modernizované učebne budú vybavené novým nábytkom, výpočtovou technikou a učebnými pomôckami, čo umožní zavádzanie inovatívnych foriem výučby a lepšiu prípravu žiakov na ďalšie štúdium. Obnovou športovísk podporíme zdravý životný štýl a vytvoria sa lepšie podmienky na pohybové aktivity - nielen počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase. Po dokončení budú športoviská slúžiť nielen žiakom škôl, ale aj širokej verejnosti, čím projekt získa ešte väčší spoločenský rozmer,“ uvádza mesto.
Projekt má trvanie od marca do novembra 2025. Staveniská už oficiálne odovzdali zhotoviteľom. Modernizáciu učební realizujú na základe verejného obstarávania Služby mesta Michalovce, s.r.o., výstavbu športovísk zasa firmy Sport Nitra, s.r.o. a Veríme v zábavu, s.r.o.
„Projekt predstavuje konkrétny krok k zvýšeniu kvality vzdelávania a k rozvoju regionálneho školstva. Moderné priestory a vybavenie umožnia učiteľom rozvíjať potenciál každého žiaka bez ohľadu na jeho zázemie a zároveň podporia ich inklúziu a motiváciu,“ dodalo mesto.
Ako uvádza, hlavným cieľom projektu je vytvoriť rovný prístup ku kvalitnému, inkluzívnemu a nesegregovanému vzdelávaniu. Tento cieľ bude naplnený dvomi hlavnými aktivitami - vybudovaním odborných učební a výstavbou a rekonštrukciou školských športovísk.
„Na ZŠ na Komenského ulici vzniknú učebne informačných a komunikačných technológií a zrekonštruuje sa atletická dráha. V ZŠ na Krymskej ulici pribudne odborná učebňa so zameraním na prírodovedu a geografiu a obnoví sa multifunkčné ihrisko. V areáli ZŠ na Školskej ulici pribudne nové hokejbalové ihrisko a polytechnická a prírodovedná učebňa. Modernizované učebne budú vybavené novým nábytkom, výpočtovou technikou a učebnými pomôckami, čo umožní zavádzanie inovatívnych foriem výučby a lepšiu prípravu žiakov na ďalšie štúdium. Obnovou športovísk podporíme zdravý životný štýl a vytvoria sa lepšie podmienky na pohybové aktivity - nielen počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase. Po dokončení budú športoviská slúžiť nielen žiakom škôl, ale aj širokej verejnosti, čím projekt získa ešte väčší spoločenský rozmer,“ uvádza mesto.
Projekt má trvanie od marca do novembra 2025. Staveniská už oficiálne odovzdali zhotoviteľom. Modernizáciu učební realizujú na základe verejného obstarávania Služby mesta Michalovce, s.r.o., výstavbu športovísk zasa firmy Sport Nitra, s.r.o. a Veríme v zábavu, s.r.o.
„Projekt predstavuje konkrétny krok k zvýšeniu kvality vzdelávania a k rozvoju regionálneho školstva. Moderné priestory a vybavenie umožnia učiteľom rozvíjať potenciál každého žiaka bez ohľadu na jeho zázemie a zároveň podporia ich inklúziu a motiváciu,“ dodalo mesto.