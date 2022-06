V Michalovciach môžu pribudnúť pamätné dlaždice i významné hroby

Michalovce 6. júna (TASR) – Časť dlažby na Námestí osloboditeľov pred mestským úradom v Michalovciach môžu v budúcnosti využiť pre osadenie pamätných dlaždíc. Na mestských cintorínoch tiež po novom môžu byť niektoré hroby označené za "významné". Otázkou uctenia si významných obyvateľov mesta či obetí holokaustu a tiež umeleckej hodnoty hrobových miest sa pri zmene dvoch všeobecne záväzných nariadení (VZN) mesta venovali michalovskí poslanci na svojom májovom zasadnutí.



K zmene VZN o pešej zóne pristúpila samospráva na základe požiadaviek zo strany zahraničnej verejnosti. Schválením materiálu poslanci umožnili, že do dlažby pred mestským úradom bude možné osadiť pamätné tabule významným osobnostiam, ktorých život je spätý s Michalovcami, miestnym obetiam holokaustu či významným návštevám. Pamätnú tabuľu bude obsahovo schvaľovať mestské zastupiteľstvo (MsZ).



Nadpolovičnou väčšinou poslaneckých hlasov bude MsZ odobrovať aj hrobové miesta, ktoré by mali pribudnúť do "zoznamu významných hrobov". "Významným hrobom na území mesta sa považuje hrobové miesto a prislúchajúce najbližšie okolie vrátane hrobky, náhrobného kameňa, záhlavného pomníka, epitafnej dosky a ich príslušenstva významných osobností celoslovenského významu, regionálneho i miestneho významu, ako i hroby, ktorých náhrobné kamene majú umeleckú a historickú hodnotu," priblížil materiál.



Návrhy na zaradenie hrobov do zoznamu môže podávať verejnosť, pred schvaľovaním poslancami ho prerokuje komisia kultúry MsZ. Významné hroby budú oslobodené od poplatku za nájom hrobového miesta, starostlivosť o ne zabezpečí mesto na vlastné náklady.