Bratislava 3. apríla (TASR) - V Michalovciach naďalej platí výstraha druhého stupňa pred povodňou. Výstraha prvého stupňa platí v okrese Trebišov bez Roňavy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



"Na Latorici je naďalej predpoklad vzostupu vodných stavov zodpovedajúceho stupňom povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný," uviedli meteorológovia k výstrahám v Michalovciach.



Trvalejšie a výdatnejšie zrážky od štvrtka (31. 3.) na našom území vyvolal zvlnený studený front, ozrejmili meteorológovia na sociálnej sieti. Zväčša boli vo forme dažďa, cez víkend však už aj v nížinách padal sneh, prípadne dážď so snehom.



Od štvrtka do soboty (2. 4.) meteorológovia zaznamenali zväčša 15 až 40 milimetrov zrážok. Najviac zrážok pozorovali v južnej polovici stredného Slovenska a na východe. "Tu bolo ojedinele aj viac ako 40 milimetrov. Naopak, na pomerne veľkej ploche pomerne málo zrážok spadlo v severnej polovici Záhoria a v Trenčianskom kraji. Zväčša len od šiestich do desiatich milimetrov," dodali.