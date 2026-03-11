< sekcia Regióny
V Michalovciach ocenili najúspešnejších športovcov za rok 2025
Samospráva ocenila športové úspechy a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí.
Autor TASR
Michalovce 11. marca (TASR) - Mesto Michalovce ocenilo najúspešnejších športovcov, športovkyne a športové kolektívy za rok 2025. Ocenenia si prevzalo 21 jednotlivcov a 11 športových kolektívov. Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Mária Stričková, slávnostné podujatie sa uskutočnilo v utorok (10. 3.) v obradnej sieni mestského úradu.
Samospráva ocenila športové úspechy a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie žiakov Základnej školy na Švermovej ulici. „Poďakovanie patrí nielen športovcom, ale aj trénerom za ich trpezlivosť a múdrosť, rodičom za podporu a obetu, funkcionárom a dobrovoľníkom za prácu, ktorá často zostáva v úzadí, no bez ktorej by žiadny úspech nebol možný,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec.
Program vyvrcholil udelením Ceny predsedu Olympijského klubu Michalovce. Za rok 2025 ju získal Ivan Matta, člen slovenskej hokejovej reprezentácie do 17 rokov. Tá sa predstavila na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) 2025 v gruzínskom Bakuriani, kde slovenskí hráči získali strieborné medaily - najlepšie umiestnenie slovenského hokeja na tomto podujatí. „Ivan sa podieľal na všetkých zápasoch skupiny i vo finále proti Švajčiarsku, zaznamenal dva góly a osem asistencií v štyroch zápasoch, celkovo teda desať bodov. Prekonal tak predchádzajúci slovenský rekord na EYOF a stal sa jedným z najproduktívnejších hráčov slovenského tímu,“ dodala Stričková.
Ocenenia udelili v kategóriách mládež - žiactvo, mládež -dorast a dospelí, a to medzi jednotlivcami aj kolektívmi. Medzi ocenenými jednotlivcami boli napríklad Ella Ondrušová, Adam Bak, Kristína Kubišinová, Samuel Savka či Jakub Kaločay.
Ocenenie získali aj viaceré športové kolektívy z michalovských klubov, ako MŠK Iuventa Michalovce, HK Dukla Michalovce - mládež, ŠK Zemplín Judo Michalovce, Florbalového klubu Eastern Wings Michalovce, Družstvo telesne postihnutých športovcov či Atletického klubu Comenium.
