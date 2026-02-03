< sekcia Regióny
V Michalovciach odštartoval veľtrh Alma Mater
Alma Mater sú určené najmä pre žiakov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí rozmýšľajú nad ďalším štúdiom.
Autor TASR
Michalovce 3. februára (TASR) - V Michalovciach v utorok odštartoval tretí ročník veľtrhov Alma Mater, ktoré organizuje ministerstvo školstva s cieľom pomôcť stredoškolákom zorientovať sa v ponuke slovenských vysokých škôl. Podujatia sa uskutočnia vo februári a marci aj v ďalších mestách po celom Slovensku. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Alma Mater sú určené najmä pre žiakov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí rozmýšľajú nad ďalším štúdiom. „Chceme mladým ľuďom pomôcť urobiť rozhodnutie, ktoré bude dobré pre ich budúcnosť aj pre našu krajinu. V 12 mestách po celom Slovensku majú možnosť stretnúť sa so zástupcami vysokých škôl osobne, z očí do očí, pýtať sa a získať informácie, ktoré im pri rozhodovaní často chýbajú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Súčasťou veľtrhov je aj predstavenie štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, ktorá podporuje talentovaných študentov. Domáci študenti môžu získať podporu až 4000 eur ročne, zahraniční až 5000 eur ročne. Novinkou je, že o štipendium sa môžu uchádzať aj študenti nastupujúci na druhý stupeň vysokoškolského štúdia. „Veľtrh Alma Mater na jednom mieste nielen informuje o podmienkach získania štipendií, ale prináša aj komplexný prehľad o zaujímavých možnostiach štúdia na slovenských vysokých školách. Podporuje tak rozvoj vzdelávania a udržanie talentov na Slovensku,“ uviedol štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera. Dodal, že za predchádzajúce dva ročníky navštívilo veľtrh takmer 21.000 návštevníkov.
Veľtrh zavíta aj do Košíc, Prešova, Popradu, Dolného Kubína, Žiliny, Komárna, Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy, Trnavy a Trenčína. Harmonogram miest a termínov je zverejnený na webovej stránke ministerstva školstva.
Alma Mater sú určené najmä pre žiakov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí rozmýšľajú nad ďalším štúdiom. „Chceme mladým ľuďom pomôcť urobiť rozhodnutie, ktoré bude dobré pre ich budúcnosť aj pre našu krajinu. V 12 mestách po celom Slovensku majú možnosť stretnúť sa so zástupcami vysokých škôl osobne, z očí do očí, pýtať sa a získať informácie, ktoré im pri rozhodovaní často chýbajú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Súčasťou veľtrhov je aj predstavenie štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, ktorá podporuje talentovaných študentov. Domáci študenti môžu získať podporu až 4000 eur ročne, zahraniční až 5000 eur ročne. Novinkou je, že o štipendium sa môžu uchádzať aj študenti nastupujúci na druhý stupeň vysokoškolského štúdia. „Veľtrh Alma Mater na jednom mieste nielen informuje o podmienkach získania štipendií, ale prináša aj komplexný prehľad o zaujímavých možnostiach štúdia na slovenských vysokých školách. Podporuje tak rozvoj vzdelávania a udržanie talentov na Slovensku,“ uviedol štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera. Dodal, že za predchádzajúce dva ročníky navštívilo veľtrh takmer 21.000 návštevníkov.
Veľtrh zavíta aj do Košíc, Prešova, Popradu, Dolného Kubína, Žiliny, Komárna, Nitry, Banskej Bystrice, Bratislavy, Trnavy a Trenčína. Harmonogram miest a termínov je zverejnený na webovej stránke ministerstva školstva.