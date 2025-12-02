< sekcia Regióny
V Michalovciach opäť otvorili zimné útočisko pre ľudí bez domova
Stan, ktorý slúži ako krátkodobé zimné ubytovanie, je na Staničnej ulici.
Autor TASR
Michalovce 2. decembra (TASR) - Mesto Michalovce aj v tomto roku sprístupnilo dočasné útočisko pre ľudí bez domova. Stan, ktorý slúži ako krátkodobé zimné ubytovanie, je na Staničnej ulici. Ako pre TASR uviedol vedúci odboru sociálnych vecí mestského úradu Rastislav Barkasi, prístrešok je prioritne určený pre obyvateľov Michaloviec, pre ostatných záujemcov bude dostupný v prípade voľnej kapacity.
„Stan je určený pre 15 ľudí s tým, že jedno lôžko, po dohode s nemocnicou - budeme nechávať pre niekoho, kto sa lieči v nemocnici a po tom, čo nemocnicu opustí, aby mal kam ísť,“ doplnil Barkasi.
Dočasná nocľaháreň funguje denne od 15.30 h do 8.30 h nasledujúceho dňa. Ľudia v núdzi sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok. Personál je oprávnený odmietnuť ubytovanie osobám pod vplyvom alkoholu či omamných látok, ako aj tým, ktorí porušili stanovené pravidlá.
„V prípade, že dôjde k poklesu teploty, to znamená, že teploty budú veľmi nízke, prijmeme nejaké núdzové riešenie,“ uviedol Barkasi s tým, že po minulé roky stan využívalo denne asi 12 ľudí.
Stan je napojený na elektrickú energiu a vybavený vykurovacím telesom na tuhé palivo. Samospráva zabezpečila aj hygienické zázemie, nádobu na komunálny odpad a jej pravidelný vývoz. Na poriadok a bezproblémový chod dohliada poverená osoba v súčinnosti s mestskou políciou. „Je tu kamerový systém, ktorý spravujeme. Je tu určený pracovník, ktorý bude dohliadať na celú ich činnosť, a v prípade, že by situáciu nezvládal, kontaktuje hliadku alebo stálu službu,“ uviedol náčelník mestskej polície Dušan Šanta.
Mesto poskytlo dočasné útočisko pre ľudí bez domova po prvý raz v roku 2016 v spolupráci s ministerstvom obrany. V roku 2018 zakúpilo vlastný prístrešok, ktorý v zimných mesiacoch fungoval až do začiatku pandémie. Od roku 2022 sa k tejto službe pravidelne vracia. Primátor Miroslav Dufinec uviedol, že jeho prevádzka stojí samosprávu niekoľko tisíc eur. „Vyčleňuje na zakúpenie samotného stanu aj vybavenia, keďže to sa za jednu sezónu zničí. Tá suma bola, ak sa dobre pamätám, 5000 eur. Plus sú tu veci, ktoré vyčísliť nevieme - ako pomoc prostredníctvom stravy či vykurovacieho dreva, ktoré nám často darujú rôzne spoločnosti a firmy. Ďalej charitatívne organizácie a cirkev, ktoré sa do toho veľmi aktívne zapájajú,“ uviedol primátor.
Hygienické potreby zabezpečuje Krízové stredisko osobnej hygieny na Mlynskej ulici, kde je možné využiť sprchy, pranie aj sušenie osobných vecí. Partnerskou organizáciou mesta pri aktivitách pre ľudí bez domova je Slovenská únia sluchovo postihnutých.
„Stan je určený pre 15 ľudí s tým, že jedno lôžko, po dohode s nemocnicou - budeme nechávať pre niekoho, kto sa lieči v nemocnici a po tom, čo nemocnicu opustí, aby mal kam ísť,“ doplnil Barkasi.
Dočasná nocľaháreň funguje denne od 15.30 h do 8.30 h nasledujúceho dňa. Ľudia v núdzi sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok. Personál je oprávnený odmietnuť ubytovanie osobám pod vplyvom alkoholu či omamných látok, ako aj tým, ktorí porušili stanovené pravidlá.
„V prípade, že dôjde k poklesu teploty, to znamená, že teploty budú veľmi nízke, prijmeme nejaké núdzové riešenie,“ uviedol Barkasi s tým, že po minulé roky stan využívalo denne asi 12 ľudí.
Stan je napojený na elektrickú energiu a vybavený vykurovacím telesom na tuhé palivo. Samospráva zabezpečila aj hygienické zázemie, nádobu na komunálny odpad a jej pravidelný vývoz. Na poriadok a bezproblémový chod dohliada poverená osoba v súčinnosti s mestskou políciou. „Je tu kamerový systém, ktorý spravujeme. Je tu určený pracovník, ktorý bude dohliadať na celú ich činnosť, a v prípade, že by situáciu nezvládal, kontaktuje hliadku alebo stálu službu,“ uviedol náčelník mestskej polície Dušan Šanta.
Mesto poskytlo dočasné útočisko pre ľudí bez domova po prvý raz v roku 2016 v spolupráci s ministerstvom obrany. V roku 2018 zakúpilo vlastný prístrešok, ktorý v zimných mesiacoch fungoval až do začiatku pandémie. Od roku 2022 sa k tejto službe pravidelne vracia. Primátor Miroslav Dufinec uviedol, že jeho prevádzka stojí samosprávu niekoľko tisíc eur. „Vyčleňuje na zakúpenie samotného stanu aj vybavenia, keďže to sa za jednu sezónu zničí. Tá suma bola, ak sa dobre pamätám, 5000 eur. Plus sú tu veci, ktoré vyčísliť nevieme - ako pomoc prostredníctvom stravy či vykurovacieho dreva, ktoré nám často darujú rôzne spoločnosti a firmy. Ďalej charitatívne organizácie a cirkev, ktoré sa do toho veľmi aktívne zapájajú,“ uviedol primátor.
Hygienické potreby zabezpečuje Krízové stredisko osobnej hygieny na Mlynskej ulici, kde je možné využiť sprchy, pranie aj sušenie osobných vecí. Partnerskou organizáciou mesta pri aktivitách pre ľudí bez domova je Slovenská únia sluchovo postihnutých.