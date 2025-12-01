< sekcia Regióny
V Michalovciach otvoria adventný program v piatok
Otvorenie vianočného programu sa uskutoční v piatok (5. 12.) o 16.00 h.
Autor TASR
Michalovce 1. decembra (TASR) - Mesto Michalovce pripravilo aj tento rok adventný program, ktorý odštartuje 5. decembra a vyvrcholí počas novoročných osláv. Súčasťou podujatí budú vianočné trhy, kultúrne vystúpenia i charitatívne aktivity. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková.
Otvorenie vianočného programu sa uskutoční v piatok (5. 12.) o 16.00 h. Námestie osloboditeľov navštívi Mikuláš, ktorý rozsvieti vianočný stromček a výzdobu. V sprievodnom programe sa predstavia detské folklórne kolektívy Jurošík, Čerkotky, Zemplínik a folklórny súbor Zemplín. Návštevníci budú môcť ochutnať aj tradičný primátorský punč, ktorého výťažok poputuje na pomoc detským pacientom s vážnym zdravotným stavom.
Vianočné trhy vstupujú do svojho 32. ročníka. Konať sa budú 12. a 13. decembra. Predajné stánky zaplnia Námestie osloboditeľov od vianočného stromčeka smerom na Kostolné námestie. Začnú vystúpením folklórneho súboru Zemplín. Nasledovať bude vianočné jarmočné požehnanie a vystúpenia seniorských umeleckých kolektívov. Súčasťou dňa bude aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom budú jednotlivcom a kolektívom udelené Ceny mesta Michalovce a Ceny primátora mesta.
V nedeľu 14. decembra je program venovaný deťom a to podujatie Vianočné čarovné popoludnie, ktoré sa bude konať v sále Zlatého býka. Pre najmenších je pripravená divadelná rozprávka, tvorivé dielničky, horúca čokoláda a spoločné zdobenie vianočného stromčeka. Súčasťou podujatia je aj vianočný detský swapík, na ktorom si môžu deti medzi sebou vymieňať hračky a knižky. Adventný program vyvrcholí 18. decembra v Kostole Evanjelickej cirkvi na Masarykovej ulici literárno-hudobným večerom.
V Mestskej galérii Zlatý býk budú od 1. decembra do 9. januára vystavené sakrálne maľby na dreve od výtvarníka a keramikára Jána Kováča. Počas celého obdobia od 5. decembra do 7. januára budú na Námestí osloboditeľov otvorené gastrostánky pod názvom Michalovské vianočné námestie. Každý adventný víkend budú pri vstupe do radnice prístupné aj stánky ľudových remesiel.
Počas Silvestra nebude chýbať tradičná súťaž vo vystreľovaní zátok zo šampanského pred budovou mestského úradu. Nový rok privítajú na Námestí osloboditeľov spolu s dídžejom a silvestrovskou vatrou v Parku študentov.
Otvorenie vianočného programu sa uskutoční v piatok (5. 12.) o 16.00 h. Námestie osloboditeľov navštívi Mikuláš, ktorý rozsvieti vianočný stromček a výzdobu. V sprievodnom programe sa predstavia detské folklórne kolektívy Jurošík, Čerkotky, Zemplínik a folklórny súbor Zemplín. Návštevníci budú môcť ochutnať aj tradičný primátorský punč, ktorého výťažok poputuje na pomoc detským pacientom s vážnym zdravotným stavom.
Vianočné trhy vstupujú do svojho 32. ročníka. Konať sa budú 12. a 13. decembra. Predajné stánky zaplnia Námestie osloboditeľov od vianočného stromčeka smerom na Kostolné námestie. Začnú vystúpením folklórneho súboru Zemplín. Nasledovať bude vianočné jarmočné požehnanie a vystúpenia seniorských umeleckých kolektívov. Súčasťou dňa bude aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom budú jednotlivcom a kolektívom udelené Ceny mesta Michalovce a Ceny primátora mesta.
V nedeľu 14. decembra je program venovaný deťom a to podujatie Vianočné čarovné popoludnie, ktoré sa bude konať v sále Zlatého býka. Pre najmenších je pripravená divadelná rozprávka, tvorivé dielničky, horúca čokoláda a spoločné zdobenie vianočného stromčeka. Súčasťou podujatia je aj vianočný detský swapík, na ktorom si môžu deti medzi sebou vymieňať hračky a knižky. Adventný program vyvrcholí 18. decembra v Kostole Evanjelickej cirkvi na Masarykovej ulici literárno-hudobným večerom.
V Mestskej galérii Zlatý býk budú od 1. decembra do 9. januára vystavené sakrálne maľby na dreve od výtvarníka a keramikára Jána Kováča. Počas celého obdobia od 5. decembra do 7. januára budú na Námestí osloboditeľov otvorené gastrostánky pod názvom Michalovské vianočné námestie. Každý adventný víkend budú pri vstupe do radnice prístupné aj stánky ľudových remesiel.
Počas Silvestra nebude chýbať tradičná súťaž vo vystreľovaní zátok zo šampanského pred budovou mestského úradu. Nový rok privítajú na Námestí osloboditeľov spolu s dídžejom a silvestrovskou vatrou v Parku študentov.