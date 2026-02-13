< sekcia Regióny
V Michalovciach otvorili kanceláriu pre obete trestných činov
Informačná kancelária pre obete trestných činov sídli na štvrtom poschodí okresného úradu.
Autor TASR
Michalovce 13. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v piatok oficiálne otvorilo informačnú kanceláriu pre obete trestných činov v Michalovciach. Ako uviedla štátna tajomníčka MV Lucia Kurilovská, ide o druhé pracovisko v rámci plánovanej siete kancelárií v okresných mestách. Predchádzalo mu otvorenie kancelárie v Poprade.
„Snažíme sa o to, aby boli informačné kancelárie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí, aby boli aj v okresoch, kde máme informácie o vyššej miere kriminality alebo o zvýšenom výskyte ohrozených osôb,“ uviedla Kurilovská. Informačné kancelárie poskytujú bezplatnú informačnú podporu o právach obetí a nasmerovanie na odbornú pomoc podľa individuálnych potrieb klienta. Cieľom je zabezpečiť obetiam dlhodobo identifikovanú potrebu dostupnej, citlivej a koordinovanej pomoci priamo v regiónoch.
Informačná kancelária pre obete trestných činov sídli na štvrtom poschodí okresného úradu. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality MV Jozef Halcin uviedol, že nebude pôsobiť len pre okres Michalovce, ale aj pre okolité okresy. „Pomáhame od detí až po seniorov. Doslova od krádeží až po násilné trestné činy, čiže ten záber je obrovský. Najčastejšie problémy, ktoré má tento široký región aj v rámci celého Košického kraja, sú predovšetkým nebezpečné vyhrážanie, domáce násilie, bohužiaľ veľmi veľa kyberšikany a šikany, a, žiaľ, aj obrovský počet podvodov na senioroch,“ dodal Halcin.
Aktuálne je na Slovensku 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov. Osem z nich je situovaných v krajských mestách, ďalších osem sa postupne oficiálne otvára v okresných mestách. Rozšírenie siete je financované v rámci Programu Slovensko. „Keď sa niekto stane obeťou trestného činu, je vo veľkom šoku. Nerozumie, čo má robiť. Nevie, na koho sa obrátiť. Často ostáva sám so strachom, hanbou alebo bezmocnosťou. A práve tu vstupuje do hry informačná kancelária. Je to prvé bezpečné miesto, kde človek dostane jasné informácie o tom, aké sú jeho práva, citlivý, neodsudzujúci prístup a nasmerovanie na odbornú pomoc,“ doplnila Kurilovská.
Od roku 2019 využilo služby informačných kancelárií na Slovensku viac ako 5500 klientov, pričom 51 percent z nich predtým nenahlásilo svoj prípad polícii. Najčastejšie riešené situácie predstavujú podvody, domáce násilie, vydieranie a nebezpečné vyhrážanie. V Košickom kraji vyhľadalo pomoc už 926 obetí.
