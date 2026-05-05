V Michalovciach otvorili klientske centrum, denne obslúži 200 ľudí
Pod jednou strechou sú verejnosti dostupné agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra, životného prostredia, pozemkov a lesov.
Autor TASR
Michalovce 5. mája (TASR) - V Michalovciach v utorok oficiálne otvorili klientske centrum, ktoré verejnosti sprístupnili už koncom marca. Centrum sídli na Námestí slobody a denne poskytne služby približne 200 klientom. Počas mesačnej testovacej prevádzky tam vybavili takmer 7000 požiadaviek. Ako pri jeho otvorení uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ide o jedno z najmodernejších klientskych centier.
Pod jednou strechou sú verejnosti dostupné agendy živnostenského podnikania, cestnej dopravy, katastra, životného prostredia, pozemkov a lesov. Súčasťou centra sú aj policajné služby vydávania dokladov a evidencie vozidiel, ako i pracovisko energopomoci.
Centrum je vybavené vyvolávacím a rezervačným systémom, ktorý umožňuje objednanie termínu až 40 dní vopred. Držitelia elektronického občianskeho preukazu môžu využiť aj mobilnú aplikáciu eDoklady na rezerváciu termínu alebo získanie elektronického poradového lístka.
Klientske centrum otvorili v prenajatých priestoroch, ktoré boli kompletne zrekonštruované. „Priestory, ktoré sú priamo určené pre občanov, ale aj tie pre úradníkov, sú ozaj na úrovni 21. storočia. To bol ten hlavný dôvod, aby sme sa postupne ako ministerstvo vnútra presúvali do priestorov, ktoré sú moderné a proklientsky orientované,“ uviedol minister.
V Michalovciach je v poradí 70. klientske centrum na Slovensku a šieste v Košickom kraji. Štát ich buduje od roku 2013 v rámci reformy ESO s cieľom zabezpečiť jednoduchší a dostupnejší servis štátu pre občanov.
