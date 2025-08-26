< sekcia Regióny
V Michalovciach plánujú úpravy mestskej zóny, pribudne aj zeleň
Podľa slov primátora ide o opatrenia, ktoré zrealizujú Technické a záhradnícke služby mesta z rozpočtu mesta
Autor TASR
Michalovce 26. augusta (TASR) - V Michalovciach plánujú viaceré úpravy centrálnej mestskej zóny, ktoré sa začnú realizovať už v najbližšom období. Zamerané budú najmä na doplnenie zelene a opravy poškodených častí infraštruktúry. Primátor Miroslav Dufinec o tom informoval na sociálnej sieti.
„Pribudne dostatok zelene oproti tomu, čo vidíme teraz. Zmenia sa pohľady na lavičky, na žľab, ktorý bude funkčný. Na mnohých miestach koreňové systémy narušili dlažbu či funkčnosť žľabu, toto všetko je potrebné riešiť,“ doplnil primátor.
Podľa jeho slov ide o opatrenia, ktoré zrealizujú Technické a záhradnícke služby mesta z rozpočtu mesta, keďže na takéto projekty nie je možné čerpať nenávratné zdroje. „Dohodli sme sa na mnohých konkrétnych krokoch, ktoré budeme realizovať ešte v tomto a budúcom kalendárnom roku bez toho, aby sme komplexne rekonštruovali celú zónu,“ uviedol Dufinec.
Úpravy majú priniesť aj nový vizuál, ochladenie priestoru v letných mesiacoch a zvýšenie komfortu pre obyvateľov a návštevníkov mesta.
