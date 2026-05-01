V Michalovciach pokračuje jarný jarmok s kultúrnym programom
Piatkové dianie sa začína súťažou vo varení kotlíkového guľáša a pri jazierku Baňa sa koná 18. ročník rybárskych pretekov pre deti.
Autor TASR
Michalovce 1. mája (TASR) - V Michalovciach v piatok pokračuje 24. ročník tradičného Jarného jarmoku, ktorý do centra mesta prináša kultúrny, spoločenský aj športový program. Podujatie je spojené aj s dočasnými dopravnými obmedzeniami v centre a okolí mesta. TASR o tom informovala referentka odboru komunikácie a marketingu Mestského úradu v Michalovciach Henrieta Macúrová.
Piatkové dianie sa začína súťažou vo varení kotlíkového guľáša a pri jazierku Baňa sa koná 18. ročník rybárskych pretekov pre deti. O 10.00 h odštartuje jubilejný 40. ročník Podvihorlatského maratónu. Súčasne sa koná 22. ročník Michalovského polmaratónu a 8. ročník polmaratónskej štafety. Na podujatie je prihlásených viac ako 400 bežcov.
„Najstarším účastníkom tohtoročného podujatia je 83-ročný Gérard Parilak, najmladším 11-ročný Timon Vančík. Medzi výrazné osobnosti maratónu patrí aj Zlatka Semanová, ktorá sa na štart postaví už po 30. raz,“ uviedli organizátori. Prvý ročník maratónu sa uskutočnil v roku 1984 a osobne ho odštartoval olympijský víťaz Emil Zátopek. Rekord trate drží Peter Polák, ktorý ju zabehol v čase 2:21:26.
V súvislosti s podujatím sú v centre mesta dopravné obmedzenia. Maratónska trať vedie aj okolo Zemplínskej šíravy cez obce Zalužice, Závadka, Hnojné, Jovsa, Kusín, Klokočov a Kaluža, odkiaľ sa bežci vracajú späť do Michaloviec. Dopravu na trati aj v meste budú koordinovať príslušníci Policajného zboru, mestskej polície i organizátori. Športový program doplnia jazdecké preteky.
Popoludnie bude patriť kultúre. Od 16.30 h sa na námestí predstavia tanečné štúdio Divas a tanečná škola Grácia. Hudobnú časť programu doplnia koncerty kapiel Flegment a La Payaco.
Súčasťou jarmoku je tiež ponuka predajcov a remeselníkov. V centre mesta je pripravených viac ako 80 predajných stánkov a približne 40 remeselných stánkov s tradičnými výrobkami. Návštevníkom sú k dispozícii stánky s občerstvením.
Jarmočný program bude pokračovať aj v sobotu (2. 5.). Od 16.30 h sa predstavia žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Talent-Um, večerný program vyvrcholí koncertmi kapiel Puding Pani Elvisovej a Dora.
Piatkové dianie sa začína súťažou vo varení kotlíkového guľáša a pri jazierku Baňa sa koná 18. ročník rybárskych pretekov pre deti. O 10.00 h odštartuje jubilejný 40. ročník Podvihorlatského maratónu. Súčasne sa koná 22. ročník Michalovského polmaratónu a 8. ročník polmaratónskej štafety. Na podujatie je prihlásených viac ako 400 bežcov.
„Najstarším účastníkom tohtoročného podujatia je 83-ročný Gérard Parilak, najmladším 11-ročný Timon Vančík. Medzi výrazné osobnosti maratónu patrí aj Zlatka Semanová, ktorá sa na štart postaví už po 30. raz,“ uviedli organizátori. Prvý ročník maratónu sa uskutočnil v roku 1984 a osobne ho odštartoval olympijský víťaz Emil Zátopek. Rekord trate drží Peter Polák, ktorý ju zabehol v čase 2:21:26.
V súvislosti s podujatím sú v centre mesta dopravné obmedzenia. Maratónska trať vedie aj okolo Zemplínskej šíravy cez obce Zalužice, Závadka, Hnojné, Jovsa, Kusín, Klokočov a Kaluža, odkiaľ sa bežci vracajú späť do Michaloviec. Dopravu na trati aj v meste budú koordinovať príslušníci Policajného zboru, mestskej polície i organizátori. Športový program doplnia jazdecké preteky.
Popoludnie bude patriť kultúre. Od 16.30 h sa na námestí predstavia tanečné štúdio Divas a tanečná škola Grácia. Hudobnú časť programu doplnia koncerty kapiel Flegment a La Payaco.
Súčasťou jarmoku je tiež ponuka predajcov a remeselníkov. V centre mesta je pripravených viac ako 80 predajných stánkov a približne 40 remeselných stánkov s tradičnými výrobkami. Návštevníkom sú k dispozícii stánky s občerstvením.
Jarmočný program bude pokračovať aj v sobotu (2. 5.). Od 16.30 h sa predstavia žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Talent-Um, večerný program vyvrcholí koncertmi kapiel Puding Pani Elvisovej a Dora.