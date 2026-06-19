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V Michalovciach pokračuje modernizácia teplovodov na sídlisku Stráňany
Práce si vyžiadajú aj obmedzenia pre obyvateľov.
Autor TASR
Michalovce 19. júna (TASR) - Na sídlisku Stráňany v Michalovciach pokračuje modernizácia teplovodných rozvodov. Existujúce potrubia sú podľa mesta na hranici životnosti, skorodované a nedostatočne izolované. Ako pre TASR uviedla vedúca odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Mária Stričková, práce za viac ako 500.000 eur by mali potrvať do konca septembra.
„Modernizáciou rozvodov sa dosiahne energetická úspora. Zároveň sa doplní dvojdrôtový monitorovací systém lokalizácie vlhkosti, ktorý deteguje poruchy na rozvodoch a umožní rýchlejšiu identifikáciu miesta poruchy,“ uviedla Stričková. Stavenisko zhotoviteľovi odovzdali v máji, následne sa začali sondy na presné určenie polohy existujúcich inžinierskych sietí a od utorka (16. 6.) v lokalite prebiehajú búracie práce, po ktorých ukončení, predpokladanom do 11. júla, bude nasledovať výmena teplovodných rozvodov.
Práce si vyžiadajú aj obmedzenia pre obyvateľov. Týkajú sa najmä zníženia počtu parkovacích miest za obchodným centrom v dôsledku rozkopávok. Parkovacie plochy by mali byť obmedzené najdlhšie do 30. septembra. Obmedzenia sa očakávajú aj pri vstupoch do bytových domov V3 a V4. K obmedzeniu dodávky teplej vody by malo dôjsť v prvej polovici augusta, približne na dva dni. Rozvody tepla a teplej vody sa budú vymieňať aj pod cestou na Školskej ulici. Cesta sa však nebude rozkopávať.
Mesto počíta aj s potrebou modernizácie ďalších úsekov teplovodnej siete. „V tejto chvíli však prebiehajú analýzy technického stavu a finančných možností, preto presný harmonogram a lokalizáciu nasledujúcich etáp nateraz nie je možné konkretizovať,“ dodala Stričková.
„Modernizáciou rozvodov sa dosiahne energetická úspora. Zároveň sa doplní dvojdrôtový monitorovací systém lokalizácie vlhkosti, ktorý deteguje poruchy na rozvodoch a umožní rýchlejšiu identifikáciu miesta poruchy,“ uviedla Stričková. Stavenisko zhotoviteľovi odovzdali v máji, následne sa začali sondy na presné určenie polohy existujúcich inžinierskych sietí a od utorka (16. 6.) v lokalite prebiehajú búracie práce, po ktorých ukončení, predpokladanom do 11. júla, bude nasledovať výmena teplovodných rozvodov.
Práce si vyžiadajú aj obmedzenia pre obyvateľov. Týkajú sa najmä zníženia počtu parkovacích miest za obchodným centrom v dôsledku rozkopávok. Parkovacie plochy by mali byť obmedzené najdlhšie do 30. septembra. Obmedzenia sa očakávajú aj pri vstupoch do bytových domov V3 a V4. K obmedzeniu dodávky teplej vody by malo dôjsť v prvej polovici augusta, približne na dva dni. Rozvody tepla a teplej vody sa budú vymieňať aj pod cestou na Školskej ulici. Cesta sa však nebude rozkopávať.
Mesto počíta aj s potrebou modernizácie ďalších úsekov teplovodnej siete. „V tejto chvíli však prebiehajú analýzy technického stavu a finančných možností, preto presný harmonogram a lokalizáciu nasledujúcich etáp nateraz nie je možné konkretizovať,“ dodala Stričková.