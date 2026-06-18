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V Michalovciach pozývajú na darovanie krvi, zásoby sú kritické
Nedostatok sa týka všetkých krvných skupín.
Autor TASR
Michalovce 18. júna (TASR) - Zásoby krvi v nemocnici v Michalovciach sú na kritickej úrovni. Nemocnica preto pred začiatkom letnej dovolenkovej sezóny vyzýva verejnosť, aby prišla darovať krv. Ako TASR informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, nedostatok sa týka všetkých krvných skupín.
„S príchodom leta sa každoročne znižuje počet darcov krvi. Ľudia odchádzajú na dovolenky, cestujú a trávia viac času mimo svojho domova. Potreba krvi v nemocniciach však nepozná prázdniny ani dovolenkovú sezónu,“ doplnila Krejčíová. Krv je podľa nej potrebná pre pacientov podstupujúcich operácie, liečbu onkologických ochorení, ženy pri komplikovaných pôrodoch aj ďalších pacientov s vážnymi, život ohrozujúcimi stavmi.
Krv je možné v michalovskej nemocnici darovať každý utorok, štvrtok a piatok. Pri plánovaní odberu je podľa nemocnice potrebné zohľadniť dátum posledného darovania, aktuálny zdravotný stav aj prípadný návrat zo zahraničia. Po návšteve niektorých krajín môže byť darovanie krvi na určitý čas odložené.
„S príchodom leta sa každoročne znižuje počet darcov krvi. Ľudia odchádzajú na dovolenky, cestujú a trávia viac času mimo svojho domova. Potreba krvi v nemocniciach však nepozná prázdniny ani dovolenkovú sezónu,“ doplnila Krejčíová. Krv je podľa nej potrebná pre pacientov podstupujúcich operácie, liečbu onkologických ochorení, ženy pri komplikovaných pôrodoch aj ďalších pacientov s vážnymi, život ohrozujúcimi stavmi.
Krv je možné v michalovskej nemocnici darovať každý utorok, štvrtok a piatok. Pri plánovaní odberu je podľa nemocnice potrebné zohľadniť dátum posledného darovania, aktuálny zdravotný stav aj prípadný návrat zo zahraničia. Po návšteve niektorých krajín môže byť darovanie krvi na určitý čas odložené.